Вероника Косаткина не готова тратить свое время на бесполезные занятия на «Первом канале» ФотоН личная страница Вероники Косаткиной в Instagram

Студентка Института кино и телевидения Вероника Косаткина рассказала правду о стажировке в программе Артема Шейнина «Время покажет» на «Первом канале». Девушка призналась, что ее главным ежедневным делом были поиски украинцев, которые смогли бы прийти на программу.

По словам Вероники она попала в редакционный отдел, где бригада выполняла всего три задачи: держали микрофон гостям в студии, принимали и расшифровывали звонки и искали украинцев для программы. Последнее дело было для нее основным практически на весь период стажировки. «Я каждый день спрашивала, что мне делать сегодня, и каждый день получала один ответ: искать украинцев», — сообщила студентка на своем Youtube-канале. После обнаружения украинца начинались вопросы: «Чем занимался во время майдана? Твое отношение к ДНР и ЛНР?» Идти на программу люди не хотели. «Если вы про программу „Время покажет“, то для 90% донбассовцев это пройденный этап. Толку никакого, одна болтология и потеря времени», — писали стажеру в ответ из соцсетей жители самопровозглашенных республик.

Веронике удалось поработать и «на телефоне», но радости это тоже не доставило. «Жалобы, слезы, угрозы, истории про масонов, истории пенсионерок про здоровье», — пожаловалась девушка. Случалось, что она физически не могла прийти на стажировку. «Меня забыли внести в список сотрудников, и на КПП не пропустили, на работу в тот день я не попала. Я сначала все приняла на свой счет, но потом поняла, что такое равнодушное отношение ко всем», — резюмирует Вероника. Она удивлена тем, что некоторые девушки работают в редакции уже несколько лет. Они приходят на работу к 10 утра и уходят лишь ближе к полуночи. «Что они там делают? Держат микрофон, который иногда пытаются вырвать гости, расшифровывают звонки, которые никому не нужны. У них нет другой жизни кроме „Первого канала“», — делает вывод студентка, после чего признается себе, что от такой работы нужно бежать.

Ранее «URA.RU» писало, что ведущий «Время покажет» Артем Шейнин высоко оценил скетч-пародию на программу на телеканале ТНТ.