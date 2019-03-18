Российский актер Владимир Сычев опубликовал в Instagram пост, в котором поздравил худрука «Ералаша» Бориса Грачевского с днем рождения. Артист выложил скрины совместных фото с режиссером, забыв закрыть ссылки на сайты, предлагающие услуги проституток. Позднее Сычев удалил компрометирующий пост и опубликовал новые фотографии с Грачевским.
«Мой любимый Борисыч Юрьевич Грачевский! КИНОПАПА! Поздравляю тебя с Днём Рождения!» — написал Сычев в подписи к фотографии. Подписчики артиста, успевшие увидеть первую версию поздравительного поста, поинтересовались в комментариях: «Где проститутки?» Однако актер удалил подобные сообщения. Получить комментарий у самого Владимира Сычева корреспонденту «URA.RU» не удалось — у артиста был выключен телефон.
Борису Грачевскому 18 марта исполняется 69 лет. В 1975 году он совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш».