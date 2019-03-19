62-летний тренер Геннадий Терентьев со своими воспитанниками ФОТО: Страница Терентьева во «ВКонтакте»

62-летний тренер по пауэрлифтингу из Советского района ХМАО Геннадий Терентьев уже пять лет самостоятельно строит на своем участке тренажерный зал, чтобы бесплатно тренировать детей-инвалидов. На эти цели он потратил уже около 5 млн рублей, полученных от продажи квартиры и машины, но из-за роста цен на стройматериалы для сдачи объекта этих средств оказалось недостаточно. Петицию о сборе недостающей суммы денежных средств Терентьев создал на краудфандиноговой площадке Boomstarter.

«20 лет я помогаю детям с инвалидностью поверить в себя и заниматься спортом. Это достойные сильные и волевые ребята. Я их очень уважаю и сделаю все, чтобы они были счастливы», — говорится в подписи к петиции.

Как сообщил «URA.RU» сам Терентьев, по его подсчетам, зал ежедневно будут посещать порядка ста человек. Все люди с ограниченными способностями будут заниматься совершенно бесплатно. «Если в одном квартале восемь магазинов, где продают алкоголь, и нет спортивной секции, где будут заниматься дети? Старался делать все своими руками, но вот сейчас помог мэр района, нашлись неравнодушные бизнесмены, которые помогают, например, с электричеством. Также надеюсь, что получится получить субсидии в виде грантов», — рассказывает Терентьев.

Отметим, имя Геннадия Терентьева известно всем спортсменам не только в Советском районе, но и во всем округе. За десятки лет своей тренерской карьеры он воспитал многих чемпионов России и Европы. Одним из известных его учеников является МСМК по пауэрлифтингу, сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.