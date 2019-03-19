Во Франции выдали ордер на арест экс-главы федерации легкой атлетики РФ

По мнению французских властей, Балахничев и Мельников скрывали положительные допинг-пробы российских спортсменов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы федерации легкой атлетики России Валентина Балахничева. Вместе с бывшим старшим тренером российской национальной команды Алексеем Мельниковым его привлекут к ответственности за допинговый скандал, сообщает Agence France-Presse.

«Следователи Франции, расследующие коррупционную схему в деле о допинге в России, выдали два международных ордера на арест высокопоставленных российских чиновников в сфере легкой атлетики», — сообщает издание. Как уточняет RT, Балахничева и Мельникова преследуют за взятку, которую, по мнению следствия, они дали главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламину Диаку за молчание о положительных допинговых тестах российских спортсменов.

Балахничев покинул пост главы ВФЛА в феврале 2015 года после громкого допинг-скандала в спортивной ходьбе и последовавшей за этим дисквалификации нескольких олимпийских чемпионов. Позже Балахничева и Мельникова пожизненно отстранили от спортивной деятельности, отмечает телеканал 360.