В аэропорту Тегерана загорелся самолет. Пожар вспыхнул сразу после посадки, на борту в тот момент находились 100 человек.
Сейчас, как пишет RT, на месте работают экстренные службы. Пострадавших нет. Инцидент произошел в 21:00 по местному времени. Местные СМИ со ссылкой на главу городского департамента ЧС сообщили, что воздушное судно при посадке на раскрыло шасси, после чего и произошло возгорание.
Порядка 50 человек уже эвакуировали. Пожарные продолжают бороться с огнем. Известно, что самолет принадлежал иранской авиакомпании Iran Air. Откуда он летел, пока неизвестно. Предположительно, граждан России на борту не было, пишет РБК со ссылкой на посольство Ирана в Москве. По словам дипломатов, самолет выполнял внутренний рейс, сезон нетуристический, поэтому вероятность того, что там были россияне, крайне мала.
???? ???? ??? ??????? ??? ?? ???????— ???????? ????? ???????? (@Tasnimnews_Fa) 19 марта 2019 г.
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#BREAKING: #Iran Air's Fokker 100 (EP-IDG) had emergency landing with its main landing gears not extended in Mehrabad, #Tehran minutes ago. Since 1st March, several experienced maintenance men were dismissed due to lack of budget of #IranAir. It has reduced quality of maintenance pic.twitter.com/UD5ifsZA20— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 19 марта 2019 г.