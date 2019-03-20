Пилоты посадили самолет без шасси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Тегерана загорелся самолет. Пожар вспыхнул сразу после посадки, на борту в тот момент находились 100 человек.

Сейчас, как пишет RT, на месте работают экстренные службы. Пострадавших нет. Инцидент произошел в 21:00 по местному времени. Местные СМИ со ссылкой на главу городского департамента ЧС сообщили, что воздушное судно при посадке на раскрыло шасси, после чего и произошло возгорание.

Порядка 50 человек уже эвакуировали. Пожарные продолжают бороться с огнем. Известно, что самолет принадлежал иранской авиакомпании Iran Air. Откуда он летел, пока неизвестно. Предположительно, граждан России на борту не было, пишет РБК со ссылкой на посольство Ирана в Москве. По словам дипломатов, самолет выполнял внутренний рейс, сезон нетуристический, поэтому вероятность того, что там были россияне, крайне мала.