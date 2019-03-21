Похороны певицы Юлии Началовой завершились в Москве. В последний путь артистку проводили овациями.
«Церемония прощания с Началовой на Троекуровском кладбище закончилась продолжительными аплодисментами ее поклонников», — передает корреспондент «URA.RU», присутствовавший на прощании. На похороны певицы пришли несколько сотен человек.
Похороны Юлии Началовой начались в полдень 21 марта в Москве. Гроб был усыпан ее любимым цветами — белыми розами. С певицей прощались несколько часов — родные, друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса. Среди тех, кто приехал проститься с Началовой были Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Катя Лель, Влад Топалов, Тимур Родригез, продюсер Андрей Разин, телеведущий Вячеслав Манучаров и другие звезды российской эстрады.
Приехали на похороны и земляки из Воронежа, где Началова родилась и выросла. Также на церемонии прощания присутствовала менеджер певицы, передает сайт ТВЦ. Она отметила, что Началова была бы рада, увидев, сколько людей пришло с ней проститься.
Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Из-за заражения крови у нее остановилось сердце.