Началову проводили в последний путь с овациями. ФОТО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 18:15
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похороны Началовой Юлии. Москва
В 38 лет у Началовой остановилось сердцеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Похороны певицы Юлии Началовой завершились в Москве. В последний путь артистку проводили овациями.

«Церемония прощания с Началовой на Троекуровском кладбище закончилась продолжительными аплодисментами ее поклонников», — передает корреспондент «URA.RU», присутствовавший на прощании. На похороны певицы пришли несколько сотен человек.

Похороны Юлии Началовой начались в полдень 21 марта в Москве. Гроб был усыпан ее любимым цветами — белыми розами. С певицей прощались несколько часов — родные, друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса. Среди тех, кто приехал проститься с Началовой были Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Катя Лель, Влад Топалов, Тимур Родригез, продюсер Андрей Разин, телеведущий Вячеслав Манучаров и другие звезды российской эстрады.

похороны Началовой Юлии. Москва
Пародист Александр Песков не сдерживал эмоций на прощании с Началовой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

похороны Началовой Юлии. Москва
Филипп Киркоров также приехал проститься с артисткой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Аскольд Запашный привез Началовой игрушку — тигренка
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Звезды приезжали в течение всех похорон. Попрощалась с Началовой актриса Елена Борщева
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Катю Лель на похоронах поддерживал супруг Игорь Кузнецов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Некоторые поклонники стояли в очереди на прощание с 8 утра
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Могила Началовой была осыпана цветами
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Продюсер Андрей Разин
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Телеведущий Вячеслав Манучаров
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Приехали на похороны и земляки из Воронежа, где Началова родилась и выросла. Также на церемонии прощания присутствовала менеджер певицы, передает сайт ТВЦ. Она отметила, что Началова была бы рада, увидев, сколько людей пришло с ней проститься.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Из-за заражения крови у нее остановилось сердце.

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