Началову проводили в последний путь с овациями. ФОТО

Валентина Завойская © Служба новостей «URA.RU» 21 марта 2019 в 18:15 Размер текста - 17 +

В 38 лет у Началовой остановилось сердце Фото: Владимир Андреев © URA.RU Похороны певицы Юлии Началовой завершились в Москве. В последний путь артистку проводили овациями. «Церемония прощания с Началовой на Троекуровском кладбище закончилась продолжительными аплодисментами ее поклонников», — передает корреспондент «URA.RU», присутствовавший на прощании. На похороны певицы пришли несколько сотен человек. Похороны Юлии Началовой начались в полдень 21 марта в Москве. Гроб был усыпан ее любимым цветами — белыми розами. С певицей прощались несколько часов — родные, друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса. Среди тех, кто приехал проститься с Началовой были Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Катя Лель, Влад Топалов, Тимур Родригез, продюсер Андрей Разин, телеведущий Вячеслав Манучаров и другие звезды российской эстрады. Пародист Александр Песков не сдерживал эмоций на прощании с Началовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Филипп Киркоров также приехал проститься с артисткой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аскольд Запашный привез Началовой игрушку — тигренка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Звезды приезжали в течение всех похорон. Попрощалась с Началовой актриса Елена Борщева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Катю Лель на похоронах поддерживал супруг Игорь Кузнецов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Некоторые поклонники стояли в очереди на прощание с 8 утра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Могила Началовой была осыпана цветами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продюсер Андрей Разин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Вячеслав Манучаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приехали на похороны и земляки из Воронежа, где Началова родилась и выросла. Также на церемонии прощания присутствовала менеджер певицы, передает сайт ТВЦ. Она отметила, что Началова была бы рада, увидев, сколько людей пришло с ней проститься. Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Из-за заражения крови у нее остановилось сердце.