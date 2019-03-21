В Москве начали прощаться с Юлией Началовой. ФОТО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 13:44
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похороны Началовой Юлии. Москва
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбищеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве задолго до официального начала церемонии прощания с певицей Юлией Началовой начали собираться известные люди и поклонники творчества и личности артистки. Предполагалось, что прощание будет открытым, однако по просьбе родственников в зал на Троекуровском кладбище посторонних людей не пускают и запретили там любую видеосъемку, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Официально прощание будет длиться с 12 до 14 часов мск. На церемонию приехали певцы Александр Панайотов и Ольга Кормухина, а также подруга Началовой Мария Ротань — директор клиники, где артистка лечилась полгода назад.

похороны Началовой Юлии. Москва
Проститься с артисткой пришли десятки людей
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
похороны Началовой Юлии. Москва
Люди выстроились в очередь за несколько часов до начала церемонии
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Началова умерла 16 марта в 38 лет из-за сепсиса, который осложнился болезнями женщины. Позже стало известно, что покойной предлагали ампутировать палец на ноге, она отказалась.

Звезду передачи «Утренняя звезда» похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Рядом с могилой Началовой похоронен скончавшийся 13 марта бывший муж певицы Лолиты Милявской — криминальный авторитет Арнольд Спиваковский.

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