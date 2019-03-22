Климкин оценил приговор украинцу, готовившему теракт в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил свое мнение о приговоре украинцу Павлу Грибу, готовившему теракт на территории России. По мнению чиновника, решение суда было неверным.
«Призываю цивилизованный мир настаивать на скорейшем освобождении Гриба», — цитирует RT Twitter Климкина. В своем посте украинский министр отметил, что Россия поступает как страна-захватчик и страна-агрессор.
Милосердя, людяність, гідність - ці поняття не відомі країні-окупанту, країні-агресору. Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення #FreeHryb #LetMyPeopleGo— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 марта 2019 г.
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 19-летнего Павла Гриба к шести годам колонии за содействие терроризму, уточняет «Национальная служба новостей». По данным следствия, Гриб убеждал через интернет ученицу старших классов одной из школ Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере и сбежать из страны. Своей вины украинец не признает.