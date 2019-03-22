Климкин оценил приговор украинцу, готовившему теракт в России

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 15:38
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Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, опасность, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Мужчина убеждал школьницу взорвать бомбу на выпускном вечереФото: depositphotos.com © URA.RU

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил свое мнение о приговоре украинцу Павлу Грибу, готовившему теракт на территории России. По мнению чиновника, решение суда было неверным.

«Призываю цивилизованный мир настаивать на скорейшем освобождении Гриба», — цитирует RT Twitter Климкина. В своем посте украинский министр отметил, что Россия поступает как страна-захватчик и страна-агрессор.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 19-летнего Павла Гриба к шести годам колонии за содействие терроризму, уточняет «Национальная служба новостей». По данным следствия, Гриб убеждал через интернет ученицу старших классов одной из школ Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере и сбежать из страны. Своей вины украинец не признает.

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