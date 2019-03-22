Forbes перечислил миллиардеров, которые сломали стереотипы о России

Журнал Forbes подготовил рейтинг бизнесменов, которые изменили представление о России в мире. В список издания попали предприниматели, которые с нуля построили успешный бизнес.
Возглавил рейтинг миллиардер, основатель инвестиционного фонда DST Global и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер. Его состояние оценили в 3,7 млрд долларов. Журнал назвал его бизнесменом, который наряду со своими коллегами стимулирует тягу человека к познанию мира. Мильнер является сооснователем научной премии Breakthrough Prize, пишет News.ru.
На второй строчке списка оказался создатель сети супермаркетов «Магнит» Сергей Галицкий. Состояние предпринимателя оценили в 3,4 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров с капиталом 2,7 млрд долларов.
В первую пятерку также вошли создатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев с состоянием 2,4 млрд долларов, а также банкир Олег Тиньков — 2,2 млрд долларов. В рейтинге фигурируют две женщины — владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук — 1 млрд долларов и совладелица компаний S7 Airlines и «Глобус» Наталия Филева — 500 млн долларов.