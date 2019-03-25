Советский разведчик раскрыл причины проигрыша Спасского Фишеру в 1972 году

Матч между Фишером и Спасским западная пресса назвала «матчем столетия» Фото: Wikimedia, Rob Croes, Anefo

Советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл в чемпионате мира по шахматам сопернику из Америки Бобби Фишеру из-за психологического давления. Об этом рассказал советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников.

«Матч сопровождали скандалы, Спасский находился на грани срыва», — передает слова Санникова агентство Nation News. Давление со стороны американцев на Спасского продолжалось до самой победы Фишера в 1972 году в Рейкьявике. Неспортивное поведение Фишера и его заявление в интервью о победе негативно сказались на состоянии советского гроссмейстера.

Санников также подчеркнул, что данные о тактике Спасского специалисты США добывали на авиабазе в Исландии, прослушивая советскую команду. Георгий Санников находился в стране для отслеживания действий американцев.