На Урале бывший охранник застрелил двух женщин, чтобы похитить ребенка

В Челябинской области задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин и похищении четырехлетнего мальчика. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
«По версии следствия, днем 24 марта в частном доме в поселке Урожайном Агаповского района в ходе ссоры 25-летний местный житель выстрелами из пистолета смертельно ранил мать бывшей жены и ее знакомую. Ссора возникла из-за отказа в возможности общения с четырехлетним сыном», — пояснили агентству в СК.
Мальчика предполагаемый убийца оставил у сестры, которая впоследствии передала его матери.
Пистолет подозреваемый взял в охранной организации, где раньше работал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также проверяется охранная организация, где мужчина работал ранее.