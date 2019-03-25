24 марта 2019
23 марта 2019
22 марта 2019

На Урале бывший охранник застрелил двух женщин, чтобы похитить ребенка

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 12:55
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение
Оружие предполагаемый убийца позаимствовал на бывшей работеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин и похищении четырехлетнего мальчика. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«По версии следствия, днем 24 марта в частном доме в поселке Урожайном Агаповского района в ходе ссоры 25-летний местный житель выстрелами из пистолета смертельно ранил мать бывшей жены и ее знакомую. Ссора возникла из-за отказа в возможности общения с четырехлетним сыном», — пояснили агентству в СК.

Мальчика предполагаемый убийца оставил у сестры, которая впоследствии передала его матери.

Пистолет подозреваемый взял в охранной организации, где раньше работал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также проверяется охранная организация, где мужчина работал ранее.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...