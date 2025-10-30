Глава подразделения РМК в Челябинске уходит в политику

Анатолий Еремин полностью посвятит себе общественно-политической деятельности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикер заксобрания Челябинской области Анатолий Еремин покидает пост руководителя обособленного подразделения РМК в Челябинске. Эту информацию подтвердил URA.RU он сам.

«Хочу сообщить о начале нового этапа в моей жизни. После более чем десяти лет работы я принял решение покинуть Русскую медную компанию. Я горжусь годами, проведенными в РМК, и бесконечно благодарен компании за бесценный опыт, за возможность работать не только в интересах бизнеса, но и на благо Отечества и жителей Челябинской области. Уверен, что где бы я ни оказался в будущем, самые теплые и добрые отношения с РМК сохранятся. В этом году я был избран депутатом Законодательного собрания Челябинской области уже в третий раз. Там я курирую одну из важнейших сфер — социальную политику. Я принял решение полностью сосредоточиться на реализации политических и общественных проектов. Хочу поблагодарить Русскую медную компанию за понимание и поддержку моего выбора», — заявил URA.RU Еремин.

В его общественно политической работе одним из ключевых проектов станет создание методического центра общественно-политических компетенций для ветеранов СВО избранных депутатами муниципальных советов. Эту работа будет вестись вместе с Благотворительным Фондом Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций (Объединение.РФ). Кроме того, политик возглавит попечительский совет этой организации.

Еремину 47 лет. Окончив факультет зимних видов спорта Уральской государственной академии физической культуры, поступил на службу в налоговую полицию. С 2003 по 2011 год — старший оперуполномоченный по особо важным делам областного управления Госнаркоконтроля. В 2013 году вышел в отставку в звании подполковника по выслуге лет. С марта 2014 года работал советником президента ЗАО «Русская медная компания», в региональный парламент избирался два срок подряд.

«Еремин давно известен как активный участник общественно-политических процессов в Челябинской области. Он занимался реализацией важных социальных проектов, благотворительной помощью. А работа в течение двух созывов на высокой должности в заксобрании говорит сама за себя. Так что принятое решение можно только приветствовать», — заявил URA.RU политолог Александр Мельников.