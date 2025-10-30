Сессия челябинского ЗСО началась с минуты молчания по погибшим в Копейске
В ЗСО почтили память погибших в Копейске (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Заседание Законодательного собрания (ЗСО) Челябинской области сегодня началось с минуты молчания в память о погибших в результате взрыва на заводе в Копейске. Об этом с места события передает корреспондент URA.RU. В результате трагедии, которая произошла 22 октября вечером, погибли 23 сотрудника завода.
«Трагические события, которые произошли в Копейске, привели к гибели рабочих. Это наши земляки. Прошу всех почтить память погибших минутой молчания», — сказал председатель ЗСО Челябинской области Олег Гербер, передает корреспондент URA.RU.
Трагедия в Копейске произошла вечером 22 октября. Несколько взрывов полностью уничтожили один из цехов предприятия. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Аварийно-спасательная операция завершилась накануне. Найдены тела 16 из 23 погибших человек. Останки еще семи погибших предстоит идентифицировать, сообщили в пресс-службе областного правительства. Вся информация о происшествии в Копейске 22 октября 2025 года собрана в сюжете на URA.RU.
На заводе под Челябинском произошел взрыв
