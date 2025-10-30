Сессия челябинского ЗСО началась с минуты молчания по погибшим в Копейске

В ЗСО почтили память погибших в Копейске (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание Законодательного собрания (ЗСО) Челябинской области сегодня началось с минуты молчания в память о погибших в результате взрыва на заводе в Копейске. Об этом с места события передает корреспондент URA.RU. В результате трагедии, которая произошла 22 октября вечером, погибли 23 сотрудника завода.

«Трагические события, которые произошли в Копейске, привели к гибели рабочих. Это наши земляки. Прошу всех почтить память погибших минутой молчания», — сказал председатель ЗСО Челябинской области Олег Гербер, передает корреспондент URA.RU.