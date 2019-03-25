В родном поселке губернатора Тюменской области «поплыли» дороги

Местные жители жалуются на отсутствие тротуаров и ямы на дороге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители района Березняки в Тюмени, в котором рос губернатор Тюменской области Александр Моор, пожаловались на состояние дорог. Улицы оказались разбиты и залиты водой. Ролик с рассказом о состоянии дорожной сети на ул. Березняковская опубликован в соцсети «ВКонтакте».

«Все дорогу размыло, яма на яме, ни одного живого места. Люди идут пешком, а тротуаров нет. На обочинах грязь. Как людям ходить на работу, а детям в школу», — возмущается местный житель Айткен Анисов. В разговоре с «URA.RU» он рассказал, что подобная ситуация касается почти всего жилого массива Березняков. В прошлом году власти обещали сделать тротуары, но план реализован не был.

Слова Анисова поддерживают и другие жители района. Юлия Гришина написала: «Ехала, чуть без колес не осталась. Яма на яме, на встречную полосу все выезжают, по краям дороги люди… это кошмар. Раньше дорога там намного лучше была, ее всю разбили грузовыми машинами».

В пресс-службе администрации Тюмени заметили, что необходимо выехать на место, чтобы разобраться в ситуации. В управу Центрального административного округа администрации Тюмени направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ремонт дороги и обустройство пешеходных тротуаров в Березняках. В Главном управлении строительства Тюменской области на звонок редакции не ответили.