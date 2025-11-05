В Тюменской таможне объяснили причину пробок на границе с Казахстаном

Водители жаловались на пробки на границе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пробки на границе с Казахстаном возникают из-за того, что у владельцев большегрузов есть проблемы с документами для ввоза иностранных товаров в Россию. Это объяснил исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский. По его словам, работа госорганов не является причиной транспортных заторов.

«Объяснить большие скопления грузовых авто можно только тем, что у владельцев грузов есть проблемы с документами, нарушения, поэтому они отдают команды водителям не выезжать. Работа таможенных органов не является причиной пробок или скопления автомобилей», — рассказал Тимановский изданию «РБК Тюмень».

Он добавил, что грузы предпринимателей, у которых есть все необходимые документы, без проблем проезжают границу. В этом году тюменская таможня выявила 445 машин, которые перевозили продукты с нарушениями.

Продолжение после рекламы