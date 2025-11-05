Что происходит с авиарейсами в России 5 ноября 2025: задержки и отмены, онлайн-табло

Задержки и отмены авиарейсов в России 5 ноября 2025 Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 5 ноября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Временные ограничения воздушного пространства 5 ноября 2025

Ночью 5 ноября были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова, Пензы и Самары. По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. К 5:14 утра все ограничения были сняты.

Задержки и отмены авиарейсов в московских аэропортах 5 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 5 ноября 2025

В аэропорту Внуково зафиксированы значительные задержки. Рейс NE 619 авиакомпании Nesma Airlines в Шарм-эль-Шейх задерживается на четыре часа 45 минут — вылет перенесен с 06:30 на 11:15. Рейс TK 420 Turkish Airlines в Стамбул задерживается до 08:20 вместо 07:55. Рейс KA 556 авиакомпании Аэро Номад Эйрлайнс в Ош вылетит в 12:50 вместо 10:40. Рейс TK 3153 Turkish Airlines в Анталью задерживается до 14:00.

Продолжение после рекламы

На прилет задерживаются несколько рейсов: TK 419 из Стамбула (посадка в 07:24), UT 454 из Тюмени (посадка в 08:27), A4 7056 из Термеза (посадка в 09:22), DP 744 из Оша (посадка в 09:13), HY 611 из Ташкента (посадка в 09:41), UT 456 из Ноябрьска (посадка в 12:56), TK 3152 из Антальи (посадка в 12:36), 4G 252 из Ямбурга (посадка в 17:25).

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 5 ноября 2025

В аэропорту Домодедово задержаны рейсы на вылет. U6 279 авиакомпании Уральские авиалинии в Сочи вылетит в 11:35 вместо 09:40. U6 1387 в Владикавказ задерживается до 12:10 вместо 10:15. U6 153 в Минеральные Воды вылетит в 12:10 вместо 11:40.

На прилет задерживаются рейсы U6 388 из Омска (посадка в 10:50), S7 3276 из Усть-Каменогорска (посадка в 09:33), S7 2582 из Норильска (посадка в 10:50), IO 476 из Кызыла (посадка в 11:14), U6 2804 из Бишкека (посадка в 12:00), U6 2612 из Намангана (посадка в 16:00), S7 3046 в Читу (посадка в 14:02), U6 280 из Сочи (посадка в 19:40), WZ 3202 из Нячанга (посадка в 20:30). Рейс U6 2970 из Кулябы отменен. Один рейс прилетел раньше: S7 3018 из Иркутска (посадка в 10:37).

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 5 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево на прилет задерживаются рейсы: DP 6526 из Новосибирска (посадка в 07:58), SU 1451 из Кемерово (посадка в 08:32), DP 6522 из Омска (посадка в 08:10), SU 1251 из Нижнекамска (посадка в 10:07), SU 1279 из Казани (посадка в 10:37), SU 1395 из Перми (посадка в 10:42), SU 1173 из Астрахани (посадка в 10:07), SU 1407 из Екатеринбурга (посадка в 10:12), SU 1485 из Красноярска (посадка в 10:34), FV 5996 из Хабаровска (посадка в 17:20), FV 6928 из Варадеро (посадка в 15:37), SU 279 из Пхукета (посадка в 17:21), SU 209 из Шанхая (посадка в 17:10).

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Санкт-Петербурга (Пулково) 5 ноября 2025

В аэропорту Пулково отменены два рейса: U6 8531 авиакомпании Уральские авиалинии в Душанбе и U6 8532 из Душанбе.

На вылет задерживаются: DP 507 в Владикавказ (вылет до 09:00 вместо 08:35) и DP 537 в Ставрополь (вылет до 10:00 вместо 09:25).

На прилет задерживаются рейсы: N4 256 из Челябинска (посадка в 10:35), U6 2734 из Оша (посадка в 08:30), 5N 528 из Челябинска (посадка в 09:26), N4 314 из Барнаула (посадка в 09:59).

Задержки и отмены авиарейсов в региональных аэропортах 5 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге (аэропорт Кольцово) 5 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки международных рейсов. Рейс WZ 3093 авиакомпании Red Wings в Хамбантоту (Шри-Ланка) задерживается почти на 17 часов — вылет перенесен с 07:15 на 00:15 6 ноября. Рейс SU 1407 авиакомпании Аэрофлот в Москву задерживается на час — до 09:30.

Продолжение после рекламы

На прилет задерживаются: WZ 1042 из Кемерова (посадка в 13:00), WZ 1076 из Барнаула (посадка в 15:30), U6 776 из Пекина (посадка в 15:05), SU 633 из Гоа (посадка в 21:30).

Задержки и отмены авиарейсов в Владивостоке 5 ноября 2025

В аэропорту Владивостока задерживаются рейсы на прилет: SU-833 из Камрани (до 10:15) и SU-7322 из Магнитогорска (до 12:54). Вылет рейса ZF-2993 в Пхукет отложен до 21:15.

Задержки и отмены авиарейсов в Самаре (аэропорт Курумоч) 5 ноября 2025

Рейс A4-4047 авиакомпании Азимут по маршруту Самара-Нижневартовск задерживается на час — с 06:15 на 07:00. На табло аэропорта также указана задержка рейса A4 6308 в Минеральные Воды (вылет в 14:20 вместо 13:45).

На прилет задерживаются: A4 4048 из Нижневартовска (посадка в 13:10) и EO 419 из Сочи (посадка в 23:15).

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре (аэропорт Пашковский) 5 ноября 2025

На прилет задерживаются: HY 687 из Ташкента (посадка в 09:35) и A4 3088 из Дубая (посадка в 10:45).

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 5 ноября 2025

Значительные задержки в аэропорту Сочи. На вылет задерживаются рейсы: EO 473 в Новосибирск (до 10:00), EO 493 в Новокузнецк (до 10:00), EO 419 в Самару (до 19:30), U6 220 в Екатеринбург (до 12:30), EO 431 в Оренбург (до 20:05), U6 280 в Москву (до 16:15), 3F 350 в Ереван (до 18:00).

На прилет задерживаются: A4 5038 из Пензы (посадка в 10:30), EO 494 из Новокузнецка (посадка в 21:00), U6 279 из Москвы (посадка в 15:20), 3F 349 из Еревана (посадка в 17:00), EO 420 из Самары (посадка в 02:10 6 ноября), EO 432 из Оренбурга (посадка в 02:35 6 ноября).

Задержки и отмены авиарейсов в Чите 5 ноября 2025

Из-за тумана в аэропорту Чита несколько рейсов были перенаправлены в Улан-Удэ. Рейс S7 3045 из Москвы в Читу приземлился в Улан-Удэ в 08:32 и продолжил полет в 09:20. Самолет ожидается в Чите в 11:15.

Задержки и отмены авиарейсов Новосибирске (аэропорт Толмачево) 5 ноября 2025