Какой силы будет магнитная буря 6 ноября 2025: прогноз

Прогноз магнитной активности 6 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии 6 ноября 2025 года жители России столкнутся с геомагнитными возмущениями. Специалисты рекомендуют определенным группам населения подготовиться к возможным последствиям космической бури. Подробнее о силе и интенсивности магнитной бури — в материале URA.RU.

Солнечная активность на первой неделе ноября 2025

Неделя, предшествующая прогнозируемым магнитным возмущениям, продемонстрировала значительную активность светила. По данным Лаборатории солнечной астрономии, за 5 ноября зафиксировано пять солнечных вспышек класса С и выше. Наиболее примечательным событием стала мощная вспышка класса X1.1, произошедшая в 00:45 с максимумом активности в 01:01 и завершившаяся в 01:11 по московскому времени.

Помимо экстремального события, Солнце продолжало демонстрировать нестабильность. Вспышка класса С9.96 произошла позже утром (07:57-08:11), достигнув пика активности в 08:05. Это событие было зарегистрировано в 08:05 и классифицировано как обычное, однако все еще представляло интерес для специалистов. Три дополнительные вспышки класса С8.0, С6.2 и С4.3 также были отмечены в течение ночных и ранних утренних часов.

Индекс солнечной активности в настоящий момент оценивается на уровне, который явно указывает на активную фазу одиннадцатилетнего цикла светила. Значение F10.7, характеризующее радиоизлучение на волне 10,7 сантиметра, находится на уровне 157, что подтверждает продолжение повышенной активности нашей звезды.

Прогноз магнитной бури 6 ноября 2025

Согласно прогнозу, разработанному специалистами ИКИ и ИСЗФ, магнитная ситуация 6 ноября приобретет беспокойный характер. Основной показатель геомагнитной активности, известный как индекс Кп, достигнет значения 8 на универсальной шкале. Это означает, что магнитосфера Земли окажется в состоянии значительного возмущения.

Вероятностная оценка событий на 6 ноября демонстрирует, что развитие полноценной магнитной бури имеет вероятность в 51%. При этом вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, а шанс сохранения спокойной обстановки оценивается всего в 24%. Таким образом, большинство сценариев указывают на активную геомагнитную ситуацию.

Интенсивность ожидаемых возмущений соответствует умеренному уровню. По десятибалльной шкале возмущений магнитосферы, прогнозируется уровень 4, что свидетельствует об умеренно возбужденном состоянии защитного слоя планеты. Максимальная геомагнитная активность, по расчетам ученых, будет наблюдаться в течение дневных часов.

Природа магнитных бурь: механизм воздействия космической погоды на Землю

Магнитные бури представляют собой глобальное возмущение магнитного поля планеты, возникающее в результате воздействия солнечного ветра на магнитосферу Земли. Источником этого явления служат мощные выбросы заряженных частиц с поверхности Солнца, которые достигают орбиты нашей планеты через несколько суток после возникновения.

Механизм образования геомагнитных бурь связан с взаимодействием солнечного ветра с магнитосферным полем. Когда к Земле приближаются потоки высокоэнергетических частиц, они взаимодействуют с защитным магнитным полем, вызывая его резкое возмущение. Интенсивность этого взаимодействия зависит от энергии солнечных частиц и направленности межпланетного магнитного поля.

Система классификации геомагнитных явлений предусматривает несколько уровней интенсивности. Умеренные возмущения, подобные ожидаемым 6 ноября, способны оказывать воздействие на технологические системы и некоторые категории населения. Более сильные бури могут привести к значительным нарушениям в работе спутников, энергосистем и средств связи.

Рекомендации по снижению воздействия магнитных бурь на организм и самочувствие

Хотя магнитные бури являются космическим явлением, их влияние может ощущаться определенными категориями населения. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и лица, страдающие нарушениями нервной системы, составляют группы повышенного риска. Для снижения негативного воздействия специалисты рекомендуют придерживаться нескольких практических советов.

В период активной геомагнитной обстановки рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок и стрессовых ситуаций. Умеренная двигательная активность, напротив, способствует адаптации организма. Важное значение имеет соблюдение режима сна и бодрствования, при этом специалисты советуют уделять ночному отдыху повышенное внимание.

Питание в дни геомагнитных возмущений должно быть сбалансированным и богатым витаминами и микроэлементами. Особое внимание следует обратить на потребление магния, калия и железа. Лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с врачом об оптимизации приема препаратов в период магнитных бурь.