Учительница из Тюменской области избила ученика и получила штраф
Инцидент произошел в школьном кабинете
Фото: Илья Московец © URA.RU
Учительница школы в селе Омутинское в Тюменской области избила ученика. Инцидент произошел 17 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«С целью причинения телесных повреждений несовершеннолетнему потерпевшему, женщина повалила последнего на пол. После этого она надавила левой рукой на его грудную клетку, причинив ученику телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки и ссадины левой голени», — рассказали в пресс-службе.
Свою вину она признала. Суд назначил педагогу штраф в размере пяти тысяч рублей.
