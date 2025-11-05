Учительница из Тюменской области избила ученика и получила штраф

Инцидент произошел в школьном кабинете Фото: Илья Московец © URA.RU

Учительница школы в селе Омутинское в Тюменской области избила ученика. Инцидент произошел 17 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«С целью причинения телесных повреждений несовершеннолетнему потерпевшему, женщина повалила последнего на пол. После этого она надавила левой рукой на его грудную клетку, причинив ученику телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки и ссадины левой голени», — рассказали в пресс-службе.

Свою вину она признала. Суд назначил педагогу штраф в размере пяти тысяч рублей.