На НТВ выйдет новый сезон «Шоу Аватар»: что ждет зрителей

В новом сезоне к Тимуру Батрутдинову, Сергею Лазареву, Лере Кудрявцевой и Марку Тишману присоединилась Клава Кока Фото: предоставлено НТВ

Телеканал НТВ анонсировал новый сезон одного из самых популярных музыкальных проектов на российском телевидении — «Шоу Аватар». Как сообщили URA.RU в пресс-службе канала, 12 цифровых аватаров из четвертого сезона шоу получились реалистичнее, чем в прошлых сезонах, благодаря новым, более продвинутым методикам захвата лицевой мимики и генерации моделей. Высокотехнологичный проект выйдет на экраны 9 ноября в 20:20.

Персонажи с более живым выражением лиц и точной передачей эмоций одновременно усложняют и облегчают процесс разоблачения участников «Аватара» для судей. Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов, Марк Тишман, Лера Кудрявцева и Клава Кока могут как угадать черты каких-то артистов с помощью деталей, так и обмануться их актерской игрой.

На что обращают внимание судьи

Клава Кока планирует разгадывать личности участников через особенности мимики, движений и общения Фото: предоставлено НТВ

«Я постараюсь своими наводками помочь рассекретить наших замечательных талантливых исполнителей. Угадывая, буду обращать внимание на какие-то невербальные особенности. Например, на поднятие бровей, дикцию и манеру общения. В общем, все то, что сложно скрыть даже профессионалу. Еще участники могут проколоться, отвечая на вопросы жюри. Тут прослеживается индивидуальная природа человека, даже несмотря на то, что все аватары играют на сцене определенную роль», — поделилась своей тактикой на проекте Клава Кока.

Певица впервые стала членом жюри «Шоу Аватар», присоединившись к постоянному судейскому составу. Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева и Марк Тишман за три сезона успели «съесть собаку» на определении личностей участников проекта. Как опытные сыщики, они обращают внимание на самые мелкие детали в голосе, манере поведения, речи и движениях участников.

Так, по словам музыканта Марка Тишмана, во время наблюдения за различными аватарами у жюри случаются озарения, поскольку они постоянно анализируют особенности персонажей и переслушивают их выступления. Музыкант отметил, что в какой-то момент у участников можно заметить необычную интонацию или небольшое движение тела, на которые поначалу никто из судей не обратил внимания.

«Например, так было с Владом Сташевским в образе Перуна, которого мы рассекретили по его характерной интонации. Для себя бы я выбрал максимально не похожего на меня персонажа. Может быть, Карабаса-Барабаса, Синюю Бороду или старика Хоттабыча», — рассказал артист.

Почему ни в чем нельзя быть уверенным

Лера Кудрявцева считает, что ни один намек в поведении аватара не дает гарантий разоблачения его «хозяина» Фото: предоставлено НТВ

Но несмотря на опыт и «детективные навыки», судьи не скрывают, что им бывает нелегко раскрывать личности тех, кто стоит за сказочно-фантазийными существами на сцене. Телеведущая Лера Кудрявцева подчеркнула, что она и ее коллеги не могут быть уверенными в одной версии на сто процентов. А участники этого года маскируются так хорошо, что жюри порой не хватает подсказок.

«Иногда, конечно, можно подловить участника на мимике, движении и разговорах, которые напомнят поведение знакомого артиста. Но здесь сплошь и рядом подвохи. Сложно сказать, получится ли у меня в этом сезоне кого-то рассекретить или нет. Мне кажется, наши аватары делают все правильно. Мы такие кружева иногда плетем — одна версия интереснее другой», — поделилась актриса.

С ее позицией солидарен Тимур Батрутдинов. Он рассказал, что заранее готовился к съемкам четвертого сезона и специально прослушал песни новых исполнителей, чтобы обновить аудиобагаж. Но уже после начала судейства шоумен понял, что ему «еще гадать и гадать», а главное правило осталось прежним — ни в чем нельзя быть полностью уверенным. Однако Батрутдинов верит, что сможет точно разгадать тайну как минимум одного аватара.

Как создавали продвинутых аватаров

Новые аватары точнее передают мимику и эмоции своих операторов Фото: предоставлено НТВ

В новом сезоне шоу зрителей ждут 12 сказочных героев: Золотая рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист — Ясный сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора. Каждый управляется своим артистом в режиме реального времени из специальной студии.

Чтобы сделать персонажей максимально реалистичными, в новом сезоне «Аватара» обновили технологии, используемые для генерации моделей. Система, отвечающая за визуализацию лицевой анимации, была усовершенствована.

Теперь на шоу используется технология, которая фиксирует лицо артиста, распознает мимику, сопоставляет ее с параметрами 3D-модели и в реальном времени передает движения персонажу на сцене. Система точнее улавливает выражения лица даже при поворотах головы, а нейросеть достраивает недостающие элементы, создавая максимально реалистичную мимику.

Также улучшена система симуляции элементов костюмов, волос и других деталей персонажа. Благодаря ручному созданию «скелета» аватара, ткани, воротники и манжеты двигаются независимо от движений участника. Кроме того, в образах героев появилось множество динамических деталей — например, хвосты у Чудо-Юдо и Хозяйки Медной горы.

Движение небольших элементов реализовано через ручную настройку и встроенные датчики, реагирующие на перемещение персонажа. Это придает им собственную физику движений. Аналогичным образом проработаны длинные косы Авроры и Афродиты — они движутся естественно и не пересекаются с другими объектами.

В новом сезоне также появилось больше нестандартных по росту, анатомии и пропорциям аватаров — таких, как Чудо-Юдо, Берендей и Купидон. Для них созданы индивидуальные «скелеты», учитывающие особенности телосложения персонажей. У некоторых из них непропорциональные конечности, нестандартная форма головы или челюсти. Самым технологически сложным оказался Купидон — человекоподобный робот, суставы которого были разработаны как шарнирные, чтобы точно передавать движения механического тела.