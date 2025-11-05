В области праздник отметили с акцентом на поддержку защитников Отечества Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор, главы городов и жители региона отметили День народного единства. Праздничные мероприятия 4 ноября 2025 года прошли на множественных площадках, объединив концертами, награждениями героев и чествованием ветеранов.

Праздник в наши дни символизирует уважение к историческому наследию, патриотизм и веру в будущее страны. В Тюменской области его отметили с особым акцентом на поддержку защитников Отечества и преемственность поколений, подчеркивая центральный посыл — ценность национального единства. Как праздновали этот день в Тюменской области — в фоторепортаже URA.RU.





























Праздник в Корабельном сквере Яркие костюмы, народные песни и зажигательные пляски