Ярко и патриотично: как в Тюменской области отметили День народного единства. Фоторепортаж
В области праздник отметили с акцентом на поддержку защитников Отечества
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Губернатор Тюменской области Александр Моор, главы городов и жители региона отметили День народного единства. Праздничные мероприятия 4 ноября 2025 года прошли на множественных площадках, объединив концертами, награждениями героев и чествованием ветеранов.
Праздник в наши дни символизирует уважение к историческому наследию, патриотизм и веру в будущее страны. В Тюменской области его отметили с особым акцентом на поддержку защитников Отечества и преемственность поколений, подчеркивая центральный посыл — ценность национального единства. Как праздновали этот день в Тюменской области — в фоторепортаже URA.RU.
Праздник в Корабельном сквере Яркие костюмы, народные песни и зажигательные пляски
Фото: telegram-канал администрации Тюмени — https://t.me/tmndom/39598
