Ярко и патриотично: как в Тюменской области отметили День народного единства. Фоторепортаж

День народного единства объединил жителей Тюменской области
05 ноября 2025 в 08:29
В области праздник отметили с акцентом на поддержку защитников Отечества и преемственность поколений

В области праздник отметили с акцентом на поддержку защитников Отечества

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор, главы городов и жители региона отметили День народного единства. Праздничные мероприятия 4 ноября 2025 года прошли на множественных площадках, объединив концертами, награждениями героев и чествованием ветеранов.

Праздник в наши дни символизирует уважение к историческому наследию, патриотизм и веру в будущее страны. В Тюменской области его отметили с особым акцентом на поддержку защитников Отечества и преемственность поколений, подчеркивая центральный посыл — ценность национального единства. Как праздновали этот день в Тюменской области — в фоторепортаже URA.RU.

Праздник в Корабельном сквере Яркие костюмы, народные песни и зажигательные пляски

Фото: telegram-канал администрации Тюмени — https://t.me/tmndom/39598

Ранее URA.RU писало, как с 1 по 8 ноября тюменцы ждут сотни праздничных мероприятий: от концертов и фестивалей до выставок и мастер-классов. О самых ярких событиях рассказали в афише.

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

