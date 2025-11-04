Тюменские водители рассказали о своих способах защиты от гололеда

77% респондентов указали, что меняют шины на зимние Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области большинство водителей для защиты от гололеда меняют резину и держат дистанцию. Такие данные показал опрос, проведенный пресс-службой МЧС Тюменской области в telegram-канале.

«Как ты защищаешь себя во время езды при гололеде?» — спросила у жителей пресс-служба. Опрос проводился анонимно.

77% респондентов указали, что меняют шины на зимние, а 66% — соблюдают увеличенную дистанцию до других автомобилей. Почти половина опрошенных (50%) признались, что в гололед просто ездят медленнее, а 47% делают акцент на плавном торможении.

Меньше всего внимания тюменские автолюбители уделяют техническому состоянию машины: проверку тормозной системы проводят лишь 37% из них, а за давлением в шинах следят 33%. Хотя выборка опроса не является весомой (составила 48 опрошенных за последние сутки), он отражает ключевые модели поведения, о которых напоминают спасатели в преддверии ухудшения погодных условий.