Тюменские водители рассказали о своих способах защиты от гололеда
77% респондентов указали, что меняют шины на зимние
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюменской области большинство водителей для защиты от гололеда меняют резину и держат дистанцию. Такие данные показал опрос, проведенный пресс-службой МЧС Тюменской области в telegram-канале.
«Как ты защищаешь себя во время езды при гололеде?» — спросила у жителей пресс-служба. Опрос проводился анонимно.
77% респондентов указали, что меняют шины на зимние, а 66% — соблюдают увеличенную дистанцию до других автомобилей. Почти половина опрошенных (50%) признались, что в гололед просто ездят медленнее, а 47% делают акцент на плавном торможении.
Меньше всего внимания тюменские автолюбители уделяют техническому состоянию машины: проверку тормозной системы проводят лишь 37% из них, а за давлением в шинах следят 33%. Хотя выборка опроса не является весомой (составила 48 опрошенных за последние сутки), он отражает ключевые модели поведения, о которых напоминают спасатели в преддверии ухудшения погодных условий.
Ранее URA.RU сообщало, что перед началом зимнего сезона и трехдневных выходных в Тюменской области усиливают меры безопасности на дорогах, об этом сообщил начальник УГИБДД Андрей Миллер. Он отметил, что межсезонье с гололедом и ухудшением видимости повышает риск ДТП.
