Какие праздники отмечают 6 ноября 2025: что можно и нельзя делать
Что можно отметить 6 ноября 2025 года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Четверг, 6 ноября, связана с животными, экологией, женщинами и саксофоном. В России профессиональный праздник отмечают сотрудники делопроизводства и архива УИС. Православные верующие чтят икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в народе — Скорбящая Божья Мать. В эту дату родились Сулейман I Великолепный, Карл II Зачарованный, Шарль Гарнье, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Итан Хоук и Яна Чурикова. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 6 ноября 2025 года
День памяти животных, погибших от рук человека
Международный день памяти животных, погибших от рук человека отмечается 6 ноября. В этот день вспоминают всех животных, ставших жертвами жестокости, халатности или безответственного отношения человека. Забота о животных — часть нашей ответственности за планету. 6 ноября — это призыв к переосмыслению отношения человека к живому миру.
Человеческая деятельность ежегодно убивает миллионы животных: в сельском хозяйстве — 53 миллиарда, для меха и экспериментов — около 200 миллионов, многие гибнут при браконьерстве и нелегальной торговле экзотикой. Бездомные питомцы страдают от голода, болезней и насилия.
6 ноября — день памяти и призыв к гуманному отношению к живому миру
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Человек является единственным существом, имеющим моральные обязанности перед другими видами. Каждый может помочь: не убивать животных, заботиться о питомцах, уважать их среду обитания и поддерживать благотворительные инициативы.
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны отмечается ежегодно 6 ноября. Он был учрежден в 2001 году Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания к разрушительному воздействию войн на природу и необходимости защиты экосистем. С изобретением пороха, артиллерии, химического и ядерного оружия последствия стали катастрофическими.
Военные конфликты разрушают поля, леса, флору и фауну, загрязняют воду и почву, вызывают долгосрочные техногенные катастрофы. По данным ООН, 40% войн связаны с борьбой за природные ресурсы, а разрушение экосистем увеличивает риск повторных конфликтов. Серьезный экологический вред отмечен во время войн в Югославии, Персидском заливе, Ливане, Ираке и Афганистане. Для восстановления природы требуются десятилетия и усилия многих государств.
Этот день служит сигналом SOS человечеству
Фото: Илья Московец © URA.RU
В этот день проводятся форумы, акции по восстановлению природы, просвещение об экологических последствиях войны. Экоцид признается серьезным преступлением, и его предотвращение требует международного контроля и соблюдения экологических норм.
День независимых, гордых и одиноких женщин
День независимых, гордых и одиноких женщин отмечается 6 ноября. Праздник посвящен женщинам, которые уверенно строят свою жизнь, добиваются успеха в карьере и бизнесе, остаются самодостаточными и ценят свою свободу. Он подчеркивает важность независимости, гордости и осознанного одиночества, которое может быть временем самопознания, саморазвития и внутреннего покоя.
Повод отпраздновать личные достижения, ценность свободы и самоуважение
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В этот день женщины собираются с подругами, отмечают достижения, обмениваются новостями, проводят мастер-классы или просто наслаждаются временем наедине с собой. Праздник напоминает, что наличие партнера не обязательно для счастья и полноценной жизни. Символически поднимаются бокалы за успех, силу духа и исполнение желаний, включая встречу с достойным партнером.
Международный день саксофона
Международный день саксофона отмечается ежегодно 6 ноября, в день рождения изобретателя инструмента Адольфа Сакса. Саксофон был создан в 1846 году как духовой инструмент, сочетающий черты кларнета и валторны, и с середины XIX века используется в военных и симфонических оркестрах. Особенно популярным он стал в джазе, где его выразительное звучание идеально подходит для импровизаций и соло.
В День саксофона проходят концерты, мастер-классы, музыкальные фестивали и выставки инструментов
Фото: Илья Московец © URA.RU
Саксофон известен своей универсальностью: он применяется в классической, джазовой, рок-, поп- и электронной музыке. Среди выдающихся исполнителей — Чарли Паркер, Джон Колтрейн, Лестер Янг, Сонни Роллинс и многие другие. Инструмент может передавать широкий спектр эмоций — от нежных мелодий до ярких риффов, а сопрано-саксофоны иногда изготавливают из дерева для особого звучания.
День поиска центра города
Праздник поиска центра города отмечается ежегодно 6 ноября. Этот неофициальный праздник предлагает людям найти центральное место своего города, исследовать улицы и познакомиться с историей и культурой местности. Идея проста: прогулка с картой или компасом помогает открыть новые места, завести знакомства и развить навыки ориентирования.
Повод прогуляться по родному или незнакомому месту, преодолеть стеснительность и языковой барьер, получить новые впечатления и ощутить радость открытий
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Центр города может пониматься по-разному: как культурно-историческая точка или как «нулевой километр» — точка отсчета расстояний до других объектов. В Москве, например, это бронзовый круг у Воскресенских ворот, а в Санкт-Петербурге — внутри здания Главпочтамта.
Российский праздник 6 ноября 2025 года
День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы
Праздник, который отмечается 6 ноября, посвящен сотрудникам Управления делами ФСИН России, которые занимаются организацией и контролем ведения делопроизводства, архивного дела, работы с документами и обращениями граждан, а также внедрением современных технологий при обработке и хранении документов. Профессиональный праздник существует с 2010 года и является данью уважения к ежедневной кропотливой и важной работе сотрудников делопроизводства и архива.
Православный праздник 6 ноября 2025 года
Празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Праздник иконы отмечается 6 ноября (24 октября по старому стилю). Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прославилась чудом в 1688 году. Родная сестра патриарха Иоакима, Евфимия, тяжело больная, услышала во сне голос Богородицы: идти в московский храм Преображения и помолиться перед образом. После молебна с водосвятием она исцелилась. С тех пор икона стала символом утешения скорбящих и защиты нуждающихся.
На иконах Богоматерь изображается во весь рост, иногда с Младенцем, окруженная страдающими людьми и ангелами. Образ распространен в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, где существуют многочисленные списки, многократно прославленные чудесами.
Иконе Богоматери молятся о здоровье, помощи в бедах и духовной поддержке
Фото: Азбука веры / https://azbyka.ru/
Народный праздник 6 ноября 2025 года
Скорбящая Божья Мать, Светец
В народе праздник иконы «Всех скорбящих Радость» имеет одно название — Светец. В этот день девушки устраивали посиделки, рассказывали истории, пели, танцевали, занимаясь прядением и другими видами рукоделия при свете лучины, которая устанавливалась в специальное приспособление — светец. Считалось, что узоры на тканях, выполненные при свете лучины, могут подсказать о будущем избраннике.
Встречи проходили в доме пожилой женщины или вдовы, которая предоставляла помещение за продукты или помощь по хозяйству
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Посиделки имели двойной характер: сначала девушки выполняли «урочные» задания — работу, которую давала мать или наставница, а затем следовала веселая часть с песнями, танцами и играми. Вечером на посиделки могли приходить молодые мужчины, предлагая себя невестам. Такой обычай помогал укреплять социальные связи, развивать навыки общения и укреплять чувство общности.
Кроме этого, 6 ноября был временем начала ледостава — формирования первого ледяного покрова на водоемах
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Народные приметы 6 ноября
Согласно традиционным народным поверьям, 6 ноября, существовал ряд примет, позволяющих предсказывать погодные изменения и жизненные события: например, скопление ворон в многочисленные группы считается предвестником приближающихся снегопадов.
Падение человека в яму народная мудрость связывает с продолжительной жизнью. Потрескивание горящей лучины указывает на наступление морозной погоды, в то время как трудности с ее розжигом предвещают потепление.
Длительный ветер северного направления указывает на вероятность сильной снежной бури
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Встреча с белой собакой в этот день интерпретируется как благоприятный знак, предвещающий большую удачу и материальное процветание. Появление сверчка в жилище, напротив, трактуется как дурной знак, сулящий неприятности.
Разбившееся зеркало традиционно — знак грядущих несчастий. Для нейтрализации негативных последствий рекомендуется собрать осколки, установить семь зажженных свечей, трижды обойти их в направлении, противоположном движению часовой стрелки, после чего утилизировать фрагменты в безлюдной местности.
Чего нельзя делать 6 ноября
- Начинать новые дела, проекты или крупные покупки — это могло привести к неудачам.
- Совершать дальние поездки, особенно если они необязательны.
- Конфликтовать и ссориться — ссоры в этот день могли длиться долго.
- Разбивать зеркала или тарелки — это считалось признаком скорых болезней и несчастий.
- Носить чужие вещи или отдавать свои — к неудачам.
- Заводить знакомства с новым человеком противоположного пола и принимать от них подарки — боялись порчи и ворожбы.
Выходить на улицу после захода солнца не стоит — предки верили, что темное время суток в этот день особенно опасно
Фото: Илья Московец © URA.RU
Знаменитости, родившиеся 6 ноября
- Сулейман I Великолепный (1494–1566) — 10-й султан Османской империи халиф.
- Карл II Зачарованный (1661–1700) — король Испании, последний представитель дома Габсбургов на престоле.
- Иоганн Алоиз Зенефельдер (1771–1834) — немецкий литератор, актер и типограф, изобретатель литографии.
- Константин Тон (1794–1881) — русский архитектор немецкого происхождения, один из наиболее известных зодчих николаевской эпохи.
- Адольф Сакс (1814–1894) — бельгийский педагог, конструктор-изобретатель музыкальных инструментов — саксофона, саксгорнов и других.
- Шарль Гарнье (1825–1898) — французский архитектор, идеолог и практик эклектического стиля бозар, или стиля второго ампира, историк.
- Дмитрий Мамин-Сибиряк (1852–1912) — русский писатель-прозаик и драматург.
- Каран д'Аш (1858–1909) — российский и французский художник-карикатурист.
- Роберт Музиль (1942–1942) — австрийский писатель, драматург и эссеист.
- Итан Хоук (род. 1970) — американский актер, писатель и кинорежиссер.
- Тэндиве Ньютон (род. 1972) — британская актриса, обладательница премий BAFTA, «Эмми».
- Яна Чурикова (род. 1978) — российская телеведущая, журналистка, продюсер, актриса.
