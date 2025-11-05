Какие праздники отмечают 6 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 6 ноября 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четверг, 6 ноября, связана с животными, экологией, женщинами и саксофоном. В России профессиональный праздник отмечают сотрудники делопроизводства и архива УИС. Православные верующие чтят икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в народе — Скорбящая Божья Мать. В эту дату родились Сулейман I Великолепный, Карл II Зачарованный, Шарль Гарнье, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Итан Хоук и Яна Чурикова. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 6 ноября 2025 года

День памяти животных, погибших от рук человека

Международный день памяти животных, погибших от рук человека отмечается 6 ноября. В этот день вспоминают всех животных, ставших жертвами жестокости, халатности или безответственного отношения человека. Забота о животных — часть нашей ответственности за планету. 6 ноября — это призыв к переосмыслению отношения человека к живому миру.

Человеческая деятельность ежегодно убивает миллионы животных: в сельском хозяйстве — 53 миллиарда, для меха и экспериментов — около 200 миллионов, многие гибнут при браконьерстве и нелегальной торговле экзотикой. Бездомные питомцы страдают от голода, болезней и насилия.

6 ноября — день памяти и призыв к гуманному отношению к живому миру

Человек является единственным существом, имеющим моральные обязанности перед другими видами. Каждый может помочь: не убивать животных, заботиться о питомцах, уважать их среду обитания и поддерживать благотворительные инициативы.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны отмечается ежегодно 6 ноября. Он был учрежден в 2001 году Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания к разрушительному воздействию войн на природу и необходимости защиты экосистем. С изобретением пороха, артиллерии, химического и ядерного оружия последствия стали катастрофическими.

Военные конфликты разрушают поля, леса, флору и фауну, загрязняют воду и почву, вызывают долгосрочные техногенные катастрофы. По данным ООН, 40% войн связаны с борьбой за природные ресурсы, а разрушение экосистем увеличивает риск повторных конфликтов. Серьезный экологический вред отмечен во время войн в Югославии, Персидском заливе, Ливане, Ираке и Афганистане. Для восстановления природы требуются десятилетия и усилия многих государств.

Этот день служит сигналом SOS человечеству

В этот день проводятся форумы, акции по восстановлению природы, просвещение об экологических последствиях войны. Экоцид признается серьезным преступлением, и его предотвращение требует международного контроля и соблюдения экологических норм.

День независимых, гордых и одиноких женщин

День независимых, гордых и одиноких женщин отмечается 6 ноября. Праздник посвящен женщинам, которые уверенно строят свою жизнь, добиваются успеха в карьере и бизнесе, остаются самодостаточными и ценят свою свободу. Он подчеркивает важность независимости, гордости и осознанного одиночества, которое может быть временем самопознания, саморазвития и внутреннего покоя.

Повод отпраздновать личные достижения, ценность свободы и самоуважение

В этот день женщины собираются с подругами, отмечают достижения, обмениваются новостями, проводят мастер-классы или просто наслаждаются временем наедине с собой. Праздник напоминает, что наличие партнера не обязательно для счастья и полноценной жизни. Символически поднимаются бокалы за успех, силу духа и исполнение желаний, включая встречу с достойным партнером.

Международный день саксофона

Международный день саксофона отмечается ежегодно 6 ноября, в день рождения изобретателя инструмента Адольфа Сакса. Саксофон был создан в 1846 году как духовой инструмент, сочетающий черты кларнета и валторны, и с середины XIX века используется в военных и симфонических оркестрах. Особенно популярным он стал в джазе, где его выразительное звучание идеально подходит для импровизаций и соло.

В День саксофона проходят концерты, мастер-классы, музыкальные фестивали и выставки инструментов

Саксофон известен своей универсальностью: он применяется в классической, джазовой, рок-, поп- и электронной музыке. Среди выдающихся исполнителей — Чарли Паркер, Джон Колтрейн, Лестер Янг, Сонни Роллинс и многие другие. Инструмент может передавать широкий спектр эмоций — от нежных мелодий до ярких риффов, а сопрано-саксофоны иногда изготавливают из дерева для особого звучания.

День поиска центра города

Праздник поиска центра города отмечается ежегодно 6 ноября. Этот неофициальный праздник предлагает людям найти центральное место своего города, исследовать улицы и познакомиться с историей и культурой местности. Идея проста: прогулка с картой или компасом помогает открыть новые места, завести знакомства и развить навыки ориентирования.

Повод прогуляться по родному или незнакомому месту, преодолеть стеснительность и языковой барьер, получить новые впечатления и ощутить радость открытий

Центр города может пониматься по-разному: как культурно-историческая точка или как «нулевой километр» — точка отсчета расстояний до других объектов. В Москве, например, это бронзовый круг у Воскресенских ворот, а в Санкт-Петербурге — внутри здания Главпочтамта.

Российский праздник 6 ноября 2025 года

День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы

Праздник, который отмечается 6 ноября, посвящен сотрудникам Управления делами ФСИН России, которые занимаются организацией и контролем ведения делопроизводства, архивного дела, работы с документами и обращениями граждан, а также внедрением современных технологий при обработке и хранении документов. Профессиональный праздник существует с 2010 года и является данью уважения к ежедневной кропотливой и важной работе сотрудников делопроизводства и архива.

Православный праздник 6 ноября 2025 года

Празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Праздник иконы отмечается 6 ноября (24 октября по старому стилю). Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прославилась чудом в 1688 году. Родная сестра патриарха Иоакима, Евфимия, тяжело больная, услышала во сне голос Богородицы: идти в московский храм Преображения и помолиться перед образом. После молебна с водосвятием она исцелилась. С тех пор икона стала символом утешения скорбящих и защиты нуждающихся.

На иконах Богоматерь изображается во весь рост, иногда с Младенцем, окруженная страдающими людьми и ангелами. Образ распространен в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, где существуют многочисленные списки, многократно прославленные чудесами.

Иконе Богоматери молятся о здоровье, помощи в бедах и духовной поддержке

Народный праздник 6 ноября 2025 года

Скорбящая Божья Мать, Светец

В народе праздник иконы «Всех скорбящих Радость» имеет одно название — Светец. В этот день девушки устраивали посиделки, рассказывали истории, пели, танцевали, занимаясь прядением и другими видами рукоделия при свете лучины, которая устанавливалась в специальное приспособление — светец. Считалось, что узоры на тканях, выполненные при свете лучины, могут подсказать о будущем избраннике.

Встречи проходили в доме пожилой женщины или вдовы, которая предоставляла помещение за продукты или помощь по хозяйству

Посиделки имели двойной характер: сначала девушки выполняли «урочные» задания — работу, которую давала мать или наставница, а затем следовала веселая часть с песнями, танцами и играми. Вечером на посиделки могли приходить молодые мужчины, предлагая себя невестам. Такой обычай помогал укреплять социальные связи, развивать навыки общения и укреплять чувство общности.

Кроме этого, 6 ноября был временем начала ледостава — формирования первого ледяного покрова на водоемах

Народные приметы 6 ноября

Согласно традиционным народным поверьям, 6 ноября, существовал ряд примет, позволяющих предсказывать погодные изменения и жизненные события: например, скопление ворон в многочисленные группы считается предвестником приближающихся снегопадов.

Падение человека в яму народная мудрость связывает с продолжительной жизнью. Потрескивание горящей лучины указывает на наступление морозной погоды, в то время как трудности с ее розжигом предвещают потепление.

Длительный ветер северного направления указывает на вероятность сильной снежной бури

Встреча с белой собакой в этот день интерпретируется как благоприятный знак, предвещающий большую удачу и материальное процветание. Появление сверчка в жилище, напротив, трактуется как дурной знак, сулящий неприятности.

Разбившееся зеркало традиционно — знак грядущих несчастий. Для нейтрализации негативных последствий рекомендуется собрать осколки, установить семь зажженных свечей, трижды обойти их в направлении, противоположном движению часовой стрелки, после чего утилизировать фрагменты в безлюдной местности.

Чего нельзя делать 6 ноября

Начинать новые дела , проекты или крупные покупки — это могло привести к неудачам.

, проекты или крупные покупки — это могло привести к неудачам. Совершать дальние поездки, особенно если они необязательны.

Конфликтовать и ссориться — ссоры в этот день могли длиться долго.

— ссоры в этот день могли длиться долго. Разбивать зеркала или тарелки — это считалось признаком скорых болезней и несчастий.

Носить чужие вещи или отдавать свои — к неудачам.

— к неудачам. Заводить знакомства с новым человеком противоположного пола и принимать от них подарки — боялись порчи и ворожбы.

Выходить на улицу после захода солнца не стоит — предки верили, что темное время суток в этот день особенно опасно

