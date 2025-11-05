Логотип РИА URA.RU
В Тюмень придут снегопад и порывистый южный ветер

05 ноября 2025 в 08:00
Ветер южный со скоростью 4 м/с

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 5 октября температура воздуха составит -4 градуса. Ожидается снежная погода с южным ветром, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 5 октября температура наружного воздуха составит от -10 до -1 градусов. Утро: небольшие осадки в виде снега, неба не видно. День: облачно, небольшой снег. Вечер: облачно, без существенных осадков», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 82%.

