В Тюмень придут снегопад и порывистый южный ветер
Ветер южный со скоростью 4 м/с
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени 5 октября температура воздуха составит -4 градуса. Ожидается снежная погода с южным ветром, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 5 октября температура наружного воздуха составит от -10 до -1 градусов. Утро: небольшие осадки в виде снега, неба не видно. День: облачно, небольшой снег. Вечер: облачно, без существенных осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 82%.
