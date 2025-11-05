День иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»: как молиться и какие чудеса она творит

В этот день православные верующие посещают церковь Фото: Илья Московец © URA.RU

Православные христиане 6 ноября чтут один из самых утешительных и светлых образов Богородицы — икону Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Этот праздник напоминает: даже в самые тяжелые минуты человек не остается без небесной поддержки. История, символическое значение иконы, как правильно и о чем молиться перед ней, от каких бед она может спасти — в материале URA.RU.

Когда отмечают Божью Матерь «Всех скорбящих Радость» в 2025 году

Православные христиане чтут икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость» ежегодно 6 ноября (по новому стилю, 24 октября — по старому). В этот день верующие вспоминают чудесное исцеление, совершенное по молитве перед образом Пресвятой Богородицы в XVII веке. Праздник напоминает, что заступничество Божьей Матери особенно близко к тем, кто страдает и ищет утешения в скорбях.

Образ Пресвятой Девы стал покровительницей больных, страждущих и обездоленных

История иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»

Прославление иконы произошло в 1688 году в Москве, в храме Преображения Господня на Ордынке. Сестра Патриарха Московского Иоакима, благочестивая вдова Евфимия, тяжело болела и уже готовилась к смерти. Однажды во время молитвы она услышала чудесный голос Богородицы: «Иди в храм Преображения Сына Моего, там есть образ, именуемый „Всех скорбящих Радость“. Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление».

Евфимия послушалась этого голоса: пригласила священника, совершила молебен и вскоре полностью исцелилась. С тех пор 24 октября (по старому стилю) было установлено празднование в честь иконы. Это чудо получило большой отклик в Москве, ведь Евфимия была родной сестрой патриарха, и ее исцеление восприняли как явный знак благодати Божией.

Образ Пресвятой Девы помогает обрести веру в то, что любая скорбь может обернуться радостью

Позднее икона стала известна и за пределами столицы. Списки с нее появлялись по всей России и в каждом месте прославлялись новыми чудесами. Вскоре в Петербурге, при дворце царевны Натальи Алексеевны, появилась вторая особо чтимая икона, а позднее — знаменитый список «Всех скорбящих Радость с грошиками», прославившийся чудом во время грозы 1888 года, когда молния поразила часовню, но не коснулась святыни.

Что символизирует икона Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»

Главный смысл иконы — утешение всех, кто находится в беде, болезни, страдании или скорби. На иконе Богородица изображается во весь рост, стоящей в сиянии мандорлы, иногда с Младенцем Христом на руках. Вокруг Нее — люди, пораженные болезнями, бедностью, несчастьями. Среди них — ангелы, посланные Царицей Небесной, чтобы помогать страждущим и указывать путь к вере и милосердию.

Хорошо посвятить этот день милосердию: навестить больного, помочь нуждающемуся, поддержать словом того, кто переживает трудности

Над Богородицей часто изображают Господа Саваофа или Святую Троицу, а под ногами — полумесяц или облака, что символизирует Небесное царство и победу над злом. В руках Пресвятая Дева может держать хлеб — знак духовного насыщения, или свиток — напоминание о божественной мудрости. В некоторых вариантах образа ангелы преподносят людям дары: еду, одежду, исцеление, мир.

Название иконы отражает ее духовное значение: «Всех скорбящих Радость» — значит, что даже в самые тяжелые минуты человек может обрести свет, если обращается к Богородице с верой и надеждой.

Как молиться иконе Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»

Молитва перед этим образом особенно помогает тем, кто переживает страдания — физические или душевные. Перед иконой молятся о здоровье, исцелении, избавлении от тревог, нищеты, уныния, безысходности, а также о близких, находящихся в трудных обстоятельствах.

Лучше всего читать молитву в тишине, поставив свечу и мысленно представляя, что Пресвятая Богородица стоит рядом. Пример традиционной молитвы звучит так:

«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, Всех скорбящих Радосте! Услыши молитвы наши и подай утешение сердцам нашим. Будь нам защитою в бедах, исцелением в болезнях, надеждой в отчаянии и путеводительницей к вечной радости».

Иконе молятся о здоровье, исцелении, избавлении от тревог, нищеты, уныния, безысходности

Также можно читать акафист или молебен, особенно в день праздника — 6 ноября. Многие отмечают, что даже простое обращение к иконе со словами «Матерь Божия, помоги!» приносит покой и внутреннюю силу.

Какие чудеса творит Божья Матерь «Всех скорбящих Радость»

С момента своего прославления икона неоднократно являла чудеса. Самое первое — исцеление Евфимии от тяжелой болезни. После этого известны многочисленные случаи помощи: выздоровления безнадежных больных, избавления от бедности, прекращения эпидемий, возвращения пропавших людей.

Особенно известным стало чудо 1888 года в Петербурге. Молния ударила в часовню, где находился список иконы, но не тронула образ Богородицы. Более того, на иконе чудесным образом оказались прикреплены двенадцать медных монет — «грошиков», которые, по преданию, стали символом Божьего милосердия даже в малом. С тех пор этот список называют «Всех скорбящих Радость с грошиками», и ему установлено отдельное празднование — 5 августа.

Знаменитый список «Всех скорбящих Радость с грошиками»

Верующие уверены, что Богородица через эту икону помогает не только в телесных недугах, но и в тяжелых жизненных обстоятельствах — утешает, направляет, спасает от отчаяния и внушает веру в милость Божию.

Как почитание иконы Божьей Матери помогает в трудные времена

Многие христиане отмечают, что молитва перед образом «Всех скорбящих Радость» приносит умиротворение и ясность, даже если внешние обстоятельства не меняются. Это духовный разговор, дающий силы переносить испытания.

Богородица считается Заступницей всех обиженных, покровительницей вдов, сирот и больных. Ее образ помогает вспомнить, что каждый человек может найти утешение, если обратится к Небу с искренним сердцем. В тяжелые времена молитва перед этой иконой становится источником внутреннего света, который помогает не впасть в отчаяние, не ожесточиться, а сохранить веру и надежду.

Образ иконы «Всех скорбящих Радость» говорит о победе света над тьмой, надежды над отчаянием, любви над болью

Как верующим провести этот день

В праздник иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» принято посещать храм, исповедаться и причаститься. Верующие зажигают свечи перед образом Богородицы, читают акафист или молебен, приносят благодарственные молитвы за помощь в прошлых скорбях.

Идеальным началом дня станет посещение храма или святой обители, где пребывает чтимый образ или его точная копия. Присутствие на Божественной литургии в этот праздник позволяет верующим настроить сердце и мысли на высокий лад, а также испросить небесного благословения на все благие начинания.

Этот светлый праздник служит для верующих особым поводом, чтобы вывести свою духовную жизнь на более глубокий уровень

Обращаться к Пресвятой Богородице с молитвой перед Ее образом можно в любой час. Для более глубокого погружения в праздник крайне благотворно прочесть целиком акафист, сконцентрировавшись не только на личных прошениях, но и на искренней благодарности. Если не получается пойти в храм, помолиться можно и дома. Дома также можно создать молитвенную атмосферу, установив икону на почетном месте и совершив перед ней краткое молитвенное обращение.

Это время для активного проявления христианской любви и сострадания. Реальная помощь может выражаться в посещении одиноких и больных, поддержке тех, кто оказался в сложной ситуации, а также в простом внимании и участии к своим родным, соседям и друзьям.

Праздник не должен ограничиваться лишь стенами храма или дома

В завершение дня полезно посвятить время тишине и размышлениям: взвесить свои мысли и поступки, вознести благодарность Богу за все ниспосланное и наметить дальнейшие шаги по духовному совершенствованию. Этот день — прекрасная возможность рассказать младшему поколению о дивных чудесах, явленных через икону «Всех скорбящих Радость», тем самым передавая живую веру.