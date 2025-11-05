Логотип РИА URA.RU
На тюменского чиновника завели уголовное дело

Первого заместителя главы Тобольского района обвинили в служебном подлоге
05 ноября 2025 в 10:53
Максим Александров стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первого заместителя главы Тобольского района Максима Александрова обвинили в служебном подлоге. По данным источника URA.RU, близкого к правоохранительным структурам, он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 292 УК РФ. В середине октября Александрова задержали силовики, но после допроса он был отпущен на свободу.

«Александров проходит обвиняемым по ч. 3 ст. 33, ч.1 ст. 292 УК РФ — служебный подлог. Идет следствие», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области агентству сообщили, что Александров был отстранен от работы в администрации Тобольского района. «Постановлением Тобольского городского суда от 1 ноября 2025 года. Максим Александров временно отстранен от должности первого заместителя главы Тобольского муниципального района», — пояснили там URA.RU.

Получить оперативный комментарий Максима Александрова не удалось. На звонки редакции он не ответил.

Ранее URA.RU писало о том, что в середине октября Максим Александров был задержан силовиками. После краткого допроса чиновника отпустили, однако в администрацию Тобольского района он фактически не вернулся, там заявили о «временном отсутствии» чиновника. Решением районной думы от 16 октября, трудовые обязанности Александрова были возложены на заместителя главы муниципалитета Елизавету Костылеву. 

