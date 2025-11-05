Тюменцы за выходные вызвали скорую почти две тысячи раз

В экстренной форме поступило 930 вызовов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени и районе бригады скорой за праздничные выходные помогли 1 830 жителям. 853 человека госпитализировали. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Всего за праздничные выходные, с 2 по 4 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 830 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 930 вызовов. В стационары доставлено 853 пациента», — говорится в сообщении.