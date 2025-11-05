Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Тюменцы за выходные вызвали скорую почти две тысячи раз

В Тюмени за праздничные выходные госпитализировали 853 пациента
05 ноября 2025 в 10:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В экстренной форме поступило 930 вызовов

В экстренной форме поступило 930 вызовов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени и районе бригады скорой за праздничные выходные помогли 1 830 жителям. 853 человека госпитализировали. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Всего за праздничные выходные, с 2 по 4 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 830 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 930 вызовов. В стационары доставлено 853 пациента», — говорится в сообщении.

За это время диспетчеры передали в городские поликлиники 939 вызовов. Горожане обращались по поводу температуры или повышения артериального давления.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал