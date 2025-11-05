Тюменцы за выходные вызвали скорую почти две тысячи раз
В экстренной форме поступило 930 вызовов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени и районе бригады скорой за праздничные выходные помогли 1 830 жителям. 853 человека госпитализировали. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Всего за праздничные выходные, с 2 по 4 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 830 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 930 вызовов. В стационары доставлено 853 пациента», — говорится в сообщении.
За это время диспетчеры передали в городские поликлиники 939 вызовов. Горожане обращались по поводу температуры или повышения артериального давления.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!