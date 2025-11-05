Логотип РИА URA.RU
В ДТП на тюменской трассе погиб человек, трое пострадали

В Тюменской области из-за столкновения трех авто погиб человек
05 ноября 2025 в 10:36
Движение транспорта на участке дороги ограничено

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области на трассе Тобольск — Вагай столкнулись два грузовика и один автофургон. В результате аварии один человек погиб и трое получили ранения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«В результате ДТП ранения получили три человека: 62-летний водитель „КАМАЗА“, 50-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mercedes, 66-летний пассажир иномарки погиб. Все пассажиры Mercedes — жители Вагайского района», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Движение транспорта на участке дороги ограничено в обоих направлениях до окончания работы экстренных служб.

