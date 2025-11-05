В ДТП на тюменской трассе погиб человек, трое пострадали
Движение транспорта на участке дороги ограничено
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Тюменской области на трассе Тобольск — Вагай столкнулись два грузовика и один автофургон. В результате аварии один человек погиб и трое получили ранения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«В результате ДТП ранения получили три человека: 62-летний водитель „КАМАЗА“, 50-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mercedes, 66-летний пассажир иномарки погиб. Все пассажиры Mercedes — жители Вагайского района», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Движение транспорта на участке дороги ограничено в обоих направлениях до окончания работы экстренных служб.
