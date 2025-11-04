В Тюмени восстановлена подача тепла и горячей воды после аварии на теплотрассе
Из-за аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды остались 11 домов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени 4 ноября произошла авария на теплотрассе. В результате инцидента было временно прекращено отопление и горячее водоснабжение в 11 многоквартирных домах. Однако уже к 16:30 того же дня подача тепла и горячей воды была полностью восстановлена, сообщили в администрации города.
«Сегодня, 4 ноября 2025 года, в 09:20 произошла авария на теплотрассе по адресу: ул. Малыгина, дом 51. В результате инцидента было временно прекращено отопление и горячее водоснабжение в 11 домах», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Авария привела к отключению отопления и горячего водоснабжения в домах на улицах Малыгина, Салтыкова-Щедрина и Седова. Специалисты оперативно устранили неполадки — подача тепла и горячей воды возобновилась в 16:30.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!