В Тюмени восстановлена подача тепла и горячей воды после аварии на теплотрассе

В Тюмени 4 ноября произошла авария на теплотрассе. В результате инцидента было временно прекращено отопление и горячее водоснабжение в 11 многоквартирных домах. Однако уже к 16:30 того же дня подача тепла и горячей воды была полностью восстановлена, сообщили в администрации города.

«Сегодня, 4 ноября 2025 года, в 09:20 произошла авария на теплотрассе по адресу: ул. Малыгина, дом 51. В результате инцидента было временно прекращено отопление и горячее водоснабжение в 11 домах», — сообщается в telegram-канале мэрии.