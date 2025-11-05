В Тюмени продают прогулочный теплоход за 66 млн рублей

В Тюмени продают теплоход «Тюмень-2» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени продают прогулочный теплоход «Тюмень-2» за 66 миллионов рублей. Информация об этом появилась на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.

«Судно имеет класс Р1, 2А. Оно оснащено двумя главными машинами 8Чсп13/14, каждая мощностью 220 кВт, и находится „в идеальном рабочем состоянии“. Теплоход способен вместить до 100 человек, его длина составляет 38,2 метра», — сказано в объявлении.