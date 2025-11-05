Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюмени продают прогулочный теплоход за 66 млн рублей

В Тюмени на продажу выставлен прогулочный теплоход «Тюмень-2» за 66 млн рублей
05 ноября 2025 в 10:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тюмени продают теплоход «Тюмень-2»

В Тюмени продают теплоход «Тюмень-2»

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени продают прогулочный теплоход «Тюмень-2» за 66 миллионов рублей. Информация об этом появилась на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.

«Судно имеет класс Р1, 2А. Оно оснащено двумя главными машинами 8Чсп13/14, каждая мощностью 220 кВт, и находится „в идеальном рабочем состоянии“. Теплоход способен вместить до 100 человек, его длина составляет 38,2 метра», — сказано в объявлении.

Теплоходу исполнился 41 год. Интересно, что ранее, в июле 2023 года, катер с таким же названием — «Тюмень-2» застрял между бревен вместе с туристами на борту. Одной из вероятных причин того инцидента был критически низкий уровень воды в реке Тура.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал