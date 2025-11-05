В Тюмени продают прогулочный теплоход за 66 млн рублей
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В Тюмени продают прогулочный теплоход «Тюмень-2» за 66 миллионов рублей. Информация об этом появилась на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.
«Судно имеет класс Р1, 2А. Оно оснащено двумя главными машинами 8Чсп13/14, каждая мощностью 220 кВт, и находится „в идеальном рабочем состоянии“. Теплоход способен вместить до 100 человек, его длина составляет 38,2 метра», — сказано в объявлении.
Теплоходу исполнился 41 год. Интересно, что ранее, в июле 2023 года, катер с таким же названием — «Тюмень-2» застрял между бревен вместе с туристами на борту. Одной из вероятных причин того инцидента был критически низкий уровень воды в реке Тура.
