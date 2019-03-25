Собчак вступилась за учительницу, уволенную из-за фото в купальнике

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 16:10
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Кувшинникова была уволена из школы за фото в купальнике, опубликованное в поддержку зимней УниверсиадыФото: Татьяна Кувшинникова, «ВКонтакте»

Телеведущая и экс-кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак заступилась за учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, уволенную из школы за откровенное фото. По мнению Собчак, наряд учителя не влияет на его профессионализм.

«Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?», — написала телеведущая в telegram-канале «Кровавая барыня». Она также выразила недоумение, что «из-за такой тупости люди лишаются любимой работы».

Ранее учительница русского языка и литературы одной из барнаульских школ Татьяна Кувшинникова была уволена из образовательного учреждения из-за фото в купальнике, которое она поместила на личной странице во «Вконтакте», напоминает ИА FlashSiberia. Снимок был опубликован в поддержку зимней Универсиады, в итоге родители учеников назвали снимок постыдным и обратились в администрацию школы.

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