Экс-министру РФ Абызову, задержанному за аферу на 4 млрд рублей, грозит 20 лет тюрьмы

Строгое наказание Абызову грозит за хищение четырех миллиардов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-министру РФ Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении четырех миллиардов рублей, грозит до 20 лет тюрьмы. Такое наказание подразумевает вменяемая Абызову статья Уголовного кодекса о создании преступного сообщества.

Подобные деяния также наказываются штрафом до одного миллиона рублей или в размере дохода осуждённого за пять лет, уточняет радиостанция «Говорит Москва». С апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, Абызов «создал и возглавил преступное сообщество», пишет РАПСИ.

О задержании Михаила Абызова стало известно 26 марта, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД». Ранее российские СМИ присвоили экс-министру звание самого сексуального политика России.