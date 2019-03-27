Бузову обвинили в попытке занять место Киркорова

Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова пытается затмить певца Филиппа Киркорова, повторяя его сценические наряды. К такому выводу пришли подписчики Бузовой в Instagram.
Певица опубликовала в своем аккаунте анонс большого концерта, на котором предстала в необычном наряде. «Точно хочет превзойти Фила», — пишет пользователь suluho878. «Кажется, я поняла, ей Киркоров дает костюмы поносить», — шутит yllo777. «Случаем не Киркоров ваш стилист?», — вопрошает 7777alexey7777. «Бузова, отдай костюм Киркорову!», — комментирует toriiaosipov. «Оля Киркорова», — заключает zlayaz.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) признал Филиппа Киркорова одним из самых влиятельных медиаперсон 2018 года, напоминает RT. Как уточняет агентство Nation News, среди актеров таковым признан Сергей Безруков, а среди писателей — Дарья Донцова. В свою очередь, Ольга Бузова с серьезным отрывом обгоняет их всех по числу упоминаний в СМИ и социальных сетях.