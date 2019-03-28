Божена Рынска собралась завести ребенка от покончившего с собой Малашенко

Дети журналистки смогут унаследовать имущество Малашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скандальная журналистка Божена Рынска заявила, что планирует завести ребенка от погибшего супруга, политтехнолога и медиаменеджера Игоря Малашенко. Вдова рассказала о своих планах в интервью Ксении Собчак, запись которого опубликована на YouTube-канале телеведущей.

Вдова медиаменеджера вскользь высказалась о том, что у нее есть несколько готовых эмбрионов. В ходе беседы Собчак поинтересовалась, устраивает ли Рынска «распродажи» своих брендовых вещей. На что журналистка ответила утвердительно и объяснила, зачем ей нужны деньги. «У меня же эмбрионы, которые нужно подсаживать маме», — объяснила Рынска. «Каждая подсадочка стоит по стошечке (сто тысяч — прим.ред.)», — пояснила вдова Малашенко. В беседе с Собчак Рынска также отметила, что ребенок от политтехнолога, который может появиться на свет с помощью суррогатной матери, сможет унаследовать часть состояния Малашенко.

Также Рынска рассказала о том, какие активы оставил после себя Малашенко. Она призналась, что наличных денег или средств на счетах практически нет. «Игорь все упаковывал, но „в белую“. Все деньги он упаковывал в недвижимость, кэша (наличных денег — прим.ред.) нет», — призналась Рынска. Она также рассказала об одном из последних разговоров с супругом. «Сначала только завещай на меня что-то, а потом покончи с собой», — заявила тогда мужу Рынска.

Тело Игоря Малашенко, напомним, нашли в его доме в Испании 25 февраля. Он свел счеты с жизнью в возрасте 64 лет, напоминает «Национальная служба новостей».

В 1996 году Малашенко руководил избирательной кампанией Бориса Ельцина. Также он был генеральным директором ВГТРК и являлся одним из создателей НТВ. На выборах президента России в 2018 году политтехнолог возглавлял штаб Ксении Собчак.