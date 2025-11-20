Сход вагонов в Иркутской области вызвал задержки двух поездов до Москвы

Логотип РИА URA.RU
Два пассажирских поезда задержаны из-за схода грузового состава под Иркутском
21 ноября 2025 в 01:19
В Иркутской области сошел вагон с рельсов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На станции Облепиха в Иркутской области произошел сход вагонов и локомотива грузового поезда, что привело к задержкам двух пассажирских составов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

«В связи со сходом вагонов и локомотива грузового поезда на станции Облепиха задерживаются пассажирские поезда №9 „Владивосток-Москва“ и №69 „Чита-Москва“. Максимальное время задержки составляет до 2,5 часов», — уточнили в РЖД.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте компании или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения.

