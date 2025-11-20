Логотип РИА URA.RU
Общество

Над двумя регионами РФ сбили одиннадцать украинских дронов

Над Брянской и Курской областями сбили одиннадцать украинских дронов
21 ноября 2025 в 01:11
ВС РФ уничтожили беспилотники над небом регионов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Силами ПВО перехвачено одиннадцать беспилотников Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20.00 мск до 23.00 мск уничтожены одиннадцать украинских БПЛА самолетного типа: восемь над Брянской областью и три над Курской областью», — уточнили в военном ведомстве.

