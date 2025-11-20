Путин и Трамп приблизили конец СВО

Президент Владимир Путин не оставил шансов ОПГ Владимира Зеленского на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президенты России и США не оставили главе киевской «преступной группировки», как назвал власть на Украине сам Владимир Путин, ни единого шанса. Уверенное продвижение русской армии и потеря Киевом одного за другим укрепрайонов, мирный план Трампа, о котором последние дни только и говорят, — и это на фоне коррупционного скандала, все ниточки в котором ведут к Зеленскому. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, Путин на встрече с военными показал, что судьба Зеленского и всего конфликта предрешена.

Объединенную группировку группы войск Путин посетил днем 20 ноября. Аналогичное совещание с участием начальника Генштаба и командующими группировками «Запад» и «Центр» верховный главнокомандующий провел 25 октября. Тогда Путину было доложено об окружении ВСУ в Красноармейске и в Купянске. Сегодня стало известно о полном контроле над Купянском.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов (слева) доложил об общей ситуации на фронтах Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил, что для военнослужащих ВСУ были созданы все условия, чтоб они могли сдаться в плен, «учитывая их безвыходное положение». «Многие принимают такое решение, но большинство под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», — доложил Герасимов.

Путин тут же отреагировал. «Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем.

Это уже никакое не политическое руководство. Это группа лиц, преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживают эту власть на Украине с целью личного обогащения.

Это стало хорошо известным фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более от простых солдат. Им не до этого», — заявил Путин.

У России же и ее армии вполне понятные цели и задачи, подчеркнул глава государства. «Главные из них — безусловное достижение целей СВО и решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас, надеется на вас и ожидает нужного стране результата», — подчеркнул Путин.

Российские бойцы «наступают практически на всех направлениях, развивая успех», сообщил глава Генштаба Герасимов. ВСУ сопротивляются, ставку сделали на Красноармейском направлении. «Противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать группировку ВСУ в районе Красноармейско-Димитровской агломерации… Но более 75% Красноармейска находится под нашим контролем», — сообщил Герасимов.

Российские бойцы уверенно наступают по всем направлениям Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Наступление российской армии ведется и в Донбассе, и в Запорожской, и в Херсонской областях. Под контроль России переходят населенные пункты в Харьковской и в Днепропетровской областях.

Командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев доложил, что освобождение Купянска полностью завершено. «Город являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром ВСУ. Продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению Кучеровки, Куриловки и Купянска Узлового», — доложил командующий.

Путин прокомментировал: «Все, о чем вы говорили на совещании 25 октября, все выполнено. Все задачи решены. Благодарю вас за эту работу, весь личный состав группировки, весь командный состав. Спасибо, товарищи, за результат».

В штаб объединенной группировки войск Путин приехал как раз в момент, когда в Киеве набирает силу коррупционный скандал, который затрагивает верхушку власти на Украине. Кроме того, именно сейчас появилась информация о готовом «мирном плане Трампа», который состоит, по сообщениям СМИ, из 28 пунктов. При этом Владимир Зеленский, буквально неделю назад заявивший, что не пойдет на диалог с Россией, сегодня уже пообещал министру американской армии Дэну Дрисколлу, приехавшему в Киев, что сядет за стол переговоров.

Военный эксперт Юрий Кнутов говорит, что сегодняшнее совещание Путина с военными и его характеристика Зеленского и всей киевской команды — это констатация того, что судьба украинской власти решена. «Ни с кем из этой преступной группировки мы подписывать никакие документы не будем. Путин сказал об этих людях так, как они того заслуживают, — отметил Кнутов. — Кроме того, Зеленский постоянно рассказывает о каких-то успехах ВСУ на фронте и о провалах нашей армии. Путин же в ответ решил публично заслушать командующих группировками войск, которые рассказали о реальном положении дел на фронте.

Очевидно, что для ВСУ ситуация будет только усугубляться. Фактически Путин показал, что, если Украина не пойдет на мирное соглашение сейчас, армия России пойдет дальше. Но тогда конфликт закончится сокрушительным поражением для Украины».