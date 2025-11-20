Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Командующим Южной группировки ВС РФ назначен Сергей Медведев

21 ноября 2025 в 01:02
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Командующим Южной группировки ВС РФ назначен начальник штаба группировки Сергей Медведев. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках посещения командного пункта группировки войск «Запад».

«Лучше вас никто знает ситуацию на этом направлении. Вам в прямом и переносном смысле, и карты в руки», — заявил президент, комментируя назначение Медведева командующим Южной группировкой Вооруженных сил.

Медведев доложил президенту, что все задачи, стоящие перед воинскими частями группировки, будут выполнены. Предшественник Медведева, генерал-полковник Александр Санчик назначен замминистра обороны России. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

