Общество

В трех регионах России объявлена беспилотная опасность

В Белгородской, Херсонской и Брянской областях объявили угрозу атак БПЛА
21 ноября 2025 в 01:04
В ряде регионов объявлена беспилотная опасность

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На территории Белгородской, Херсонской и Брянской областей введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили губернаторы регионов и МЧС.

«Опасность атаки БПЛА в Алексеевском, Валуйском, Волоконовском, Вейделевском, Красногвардейском, Красненском, Новооскольском и Ровеньском районах Белгородской области. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Угроза БПЛА также введена для Херсонской и Брянской областей», — сообщают МЧС и администрации регионов.

Ранее глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил о прилете беспилотника по кровле частного дома, в результате чего произошел пожар. На месте обнаружен взрывоопасный предмет, работают пожарные и саперы.

UPD: 23:14 на территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

