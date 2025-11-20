В трех регионах России объявлена беспилотная опасность
В ряде регионов объявлена беспилотная опасность
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На территории Белгородской, Херсонской и Брянской областей введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили губернаторы регионов и МЧС.
«Опасность атаки БПЛА в Алексеевском, Валуйском, Волоконовском, Вейделевском, Красногвардейском, Красненском, Новооскольском и Ровеньском районах Белгородской области. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Угроза БПЛА также введена для Херсонской и Брянской областей», — сообщают МЧС и администрации регионов.
Ранее глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил о прилете беспилотника по кровле частного дома, в результате чего произошел пожар. На месте обнаружен взрывоопасный предмет, работают пожарные и саперы.
UPD: 23:14 на территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
