Бывшему хабаровскому губернатору предъявили обвинение

Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявили обвинение в хищении денежных средств нефтяной компании «Роснефть». Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.
«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 мая», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Бывшего главу Хабаровского края задержали 28 марта, напоминает RT. Следствие считает, что Ишаев, работая на посту вице-президента «Роснефти», обманом способствовал заключению договоров аренды помещения для нужд представительства компании в Хабаровском крае. Речь идет о помещении площадью более 280 квадратных метров, договоры на аренду которого заключили с принадлежащей бывшему главе региона коммерческой организацией по явно завышенной цене. Как отмечает «Национальная служба новостей», после ареста Ишаева силовики провели обыски в хабаровском представительстве «Роснефти».