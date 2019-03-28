Бывшему хабаровскому губернатору предъявили обвинение

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 20:07
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Бывшему хабаровскому губернатору официально предъявлено обвинениефото: стоп-кадр видео Andrey Svinchukov, YouTube

Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявили обвинение в хищении денежных средств нефтяной компании «Роснефть». Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 мая», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Бывшего главу Хабаровского края задержали 28 марта, напоминает RT. Следствие считает, что Ишаев, работая на посту вице-президента «Роснефти», обманом способствовал заключению договоров аренды помещения для нужд представительства компании в Хабаровском крае. Речь идет о помещении площадью более 280 квадратных метров, договоры на аренду которого заключили с принадлежащей бывшему главе региона коммерческой организацией по явно завышенной цене. Как отмечает «Национальная служба новостей», после ареста Ишаева силовики провели обыски в хабаровском представительстве «Роснефти».

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