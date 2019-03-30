Компания Apple заявила о провале одного из своих амбициозных проектов

В Apple по-прежнему убеждены, что будущее — за беспроводными устройствами Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

новость из сюжета Apple завоевывает мир

Американская компания Apple отказалась от выпуска беспроводного зарядного устройства Air Power. Старший вице-президент компании по техническим разработкам Вэн Риччо заявил, что проект не удается довести до «высоких стандартов» высокотехнологичного гиганта.

«Мы приносим извинения тем потребителям, кто ожидал появления этого устройства. Мы по-прежнему считаем, что будущее — за беспроводными устройствами, мы полны решимости продолжать продвигаться в этом направлении», — приводит слова Вэна Риччо ТАСС.

Apple впервые заявила о разработке Air Power в 2017 году на презентации iPhoneX. Ожидалось что поставки зарядного устройства начнутся уже в 2018 году. Разработчики обещали, что с помощью него пользователи смогут одновременно заряжать смартфон iPhone, часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPod.

Ходили слухи, что у создателей Air Power возникли сложности с решением технических проблем, например, устройство перегревалось.