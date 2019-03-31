Журналисты выяснили, сколько получают популярные на ТВ астрологи и диетологи

Приглашенные на телепередачи эксперты получают за единовременную консультацию десятки тысяч рублей. Если же астрологи, диетологи и свахи трудятся на телевидении на постоянной основе, они зарабатывают несколько сотен тысяч рублей, выяснили журналисты издания Teleprogramma.pro.
«Астрологу, врачу, парикмахеру или другому специалисту, несколько раз мелькнувшему в телевизоре, верят куда охотнее, чем их коллегам [не участвующим в телешоу — прим. ред.]. И высокие гонорары потенциальных клиентов не смущают», — сообщает издание.
В лидерах по заработку — астролог Василиса Володина (программа «Давай поженимся!»), которая за одну личную консультацию может попросить до 300 тысяч рублей. Примерно такой же заработок у психолога Ольги Романив (шоу «Прямой эфир», «Перезагрузка», «Модный приговор»). За размещение в базе своего клуба знакомств «Классика отношений» она требует до 250 тысяч рублей.
Диетолог Алексей Ковальков (проекты «Еда по правилам и без», «Дом-2», «Пусть говорят», «Семейный размер»), по информации журналистов, за двухчасовую консультацию получает почти 30 тысяч рублей, а за девятимесячный курс похудения под его личным присмотром — почти 82 тысяч рублей. В свою очередь, стилист Екатерина Гершуни (шоу «Пацанки») за один месяц курсов в своей школе стиля просит около 22 тысяч рублей.
Ранее за слишком высокие цены за свои услуги критике подверглась известная сваха шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова, напоминает агентство Nation News. Одна ее консультация обошлась клиентке в 15 тысяч рублей, а за поиск жениха Сябитова запросила почти в 17 раз больше — 250 тысяч рублей. Такую цену на свои услуги сваха могла установить из-за своей небольшой пенсии: как сообщает портал VSE.42, Сябитова получает от государства 14 тысяч в месяц.