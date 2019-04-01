31 марта 2019

Пушков «рассекретил» планы Порошенко на второй тур выборов

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 07:45
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Круглый стол в МИА
Сенатор ждет от Порошенко нечестной борьбыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что во втором туре выборов он не даст «ни единого шанса» шоумену Владимиру Зеленскому. Эти слова значат, что ради победы Порошенко готов прибегнуть к схемам подлогов, считает российский сенатор.

«Это означает либо пустую риторику, либо заготовленные штабом Порошенко схемы подлогов», — предположил Пушков. При этом сенатор подчеркнул, что в настоящий момент Зеленский имеет «намного» больше шансов занять пост президента по итогам выборов.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский одержал победу в первом туре голосования, оторвавшись от действующего президента Украины Петра Порошенко на 11 процентов. Оба кандидата продолжат борьбу во втором туре.

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