Пушков «рассекретил» планы Порошенко на второй тур выборов

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что во втором туре выборов он не даст «ни единого шанса» шоумену Владимиру Зеленскому. Эти слова значат, что ради победы Порошенко готов прибегнуть к схемам подлогов, считает российский сенатор.
«Это означает либо пустую риторику, либо заготовленные штабом Порошенко схемы подлогов», — предположил Пушков. При этом сенатор подчеркнул, что в настоящий момент Зеленский имеет «намного» больше шансов занять пост президента по итогам выборов.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский одержал победу в первом туре голосования, оторвавшись от действующего президента Украины Петра Порошенко на 11 процентов. Оба кандидата продолжат борьбу во втором туре.