Россия вошла в десятку стран, где чаще всего умирают из-за грязного воздуха

Россия заняла седьмое место в списке стран с самым грязным воздухом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия вошла в десятку стран с самой высокой смертностью из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха. Это следует из данных доклада международной организации Institute for Health Metrics and Evaluation и некоммерческой организацией Health Effects Institute.

«В 2017 году в России более 99 тысяч человек умерли от заболеваний, которые могли быть вызваны загрязнением воздуха», — следует из результатов исследования. Этот показатель ставит Россию на седьмую строчку рейтинга стран с самым вредным воздухом.

Первое место списка делят Индия и Китай. Там от болезней, связанных с отравленным воздухом, в 2017 году умерли по 1,2 млн человек. В первую тройку вошли Пакистан и Индонезия — 128 и 124 тысячи погибших соответственно. Немного отстал Бангладеш, где от загрязнений воздуха погибло 123 тысячи человек. В десятку также попала Нигерия, США, Бразилия и Филиппины. Отмечается, что в России, США и Японии этот показатель заметно снизился.

Исследователи подчеркнули, что загрязненный воздух в разы увеличивает шансы на развитие у человека целого ряда болезней. Это заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы, хронические респираторные заболевания, рак и инфекции легких.

За звание самой грязной области России, напомним, спорят два уральских региона. Жителей одного из них, напомним, недавно накрыло облако ядовитого смога. Токсичный туман, из-за которого людей даже собирались эвакуировать, попал на видео.