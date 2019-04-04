В Совбезе выступили против установки на дорогах видеокамер-ловушек

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин раскритиковал практику установки камер автофиксации на российских дорогах. По его мнению, региональные власти часто устанавливают «камеры-ловушки» только для пополнения местного бюджета.
«К сожалению, нередки случаи, когда в регионах о профилактическом назначении видеофиксации стараются не вспоминать, а используют камеры как способ пополнения местных бюджетов за счет штрафов», — приводит «Российская газета» слова Гребенкина. Он подчеркнул, что зачастую камеры устанавливают без учета обстановки на конкретных участках дорог.
В конце 2018 года на дорогах Москвы начали работать современные видеокамеры, способные распознавать модель, марку и номер автомобиля нарушителя, напоминает агентство Nation News. Система умеет распознавать 100 самых распространенных марок авто.