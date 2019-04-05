Артюхов хочет превратить Салехард в маленькую Лапландию ради привлечения туристов

Туристов на Ямал хотят заманивать экзотикой и северным сиянием Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, как в регионе хотят развивать сферу туризма. Глава ЯНАО отметил, что недавно был в столице Лапландии. Город небольшой, похож на столицу Ямала Салехард, в нем тоже проживает около 50 тысяч человек. При этом Лапландию посещает около двух миллионов туристов.

«Мне показали маленький домик со стеклянной крышей, который стоит около 800 долларов за ночь. Столько стоят в Москве в роскошных гостиницах номера. А это в Лапландии. Просто в зимнее время, когда вероятность появления северного сияния высокая, туристы из Кореи и Японии готовы заплатить огромные деньги, чтобы посмотреть на это. Завтра мы не станем Лапландией и не сможем принять два миллиона туристов. Но если у них это получилось, то так же можем развиваться и мы», — рассказал губернатор во время своей встречи с журналистами в Салехарде.

Он также отметил, что у региона большой потенциал этнического и гастрономического туризма. Хороший пример — это День оленевода, на который съезжаются тысячи гостей. Также у Ямала есть возможности для развития экстремальных видов отдыха.

Есть в округе потенциал промышленного туризма, но пока он не пользуется большой популярностью в стране и имеет свою специфику, связанную в том числе и с безопасностью объектов. «Да и наши газовики, нефтяники не очень-то рады группы туристов на свои объекты пускать. Хотя интерес к объектам очень высок», — подметил Дмитрий Артюхов.