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17:22  24 марта 2018 0

Тысячи туристов собрались на главный праздник Ямала. В Салехарде отмечают День оленевода. ФОТОРЕПОРТАЖ

День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г
Гонки на оленьих упряжках собирают тысячи зрителейФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Праздник-бренд Ямала, День оленевода, 24—25 марта отмечают в Салехарде. В этом году действо совместили со съездом Ассоциации оленеводов мира.

Организаторы Дня оленевода отметили, что в этом году в Салехард съехалось несколько тысяч туристов из Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании (Шотландии), Гренландии, Канады, США (Аляска), а также Монголии, Китая и других стран. Многие пришли в национальных костюмах своих народов и весьма гармонично вписались в толпу. Неопытный глаз и не отличил бы, где в многообразии костюмов ямальские ненцы, а где финские оленеводы.

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Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Как всегда, День оленевода сопровождался традиционными для Ямала развлечениями — соревнованиями по прыжкам через нарты (ненецкие сани). К слову, обычный ямальский спортсмен может перепрыгнуть 700-800 нарт подряд. Еще один вид традиционного северного спорта — перетягивание палки. В течение праздника на сцене выступали народные коллективы, проходил конкурс национальных костюмов.

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Соревнования по прыжкам через нарты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Большее внимание гостей привлекли гонки на оленьих упряжках. Тысячи людей окружили трассу и наблюдали, как животные несутся по снежному полю. Приз победителю был обещан солидный — снегоход.

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Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Все действо сопровождала праздничная торговля национальными украшениями, бурками ручной работы от тундровых мастериц. Кроме того, можно было купить современные сувениры из оленьего рога, дерева или камня. Любителям гастрономического туризма был предложен широкий ассортимент северных деликатесов, от мороженной брусники до недавно выловленной в местных реках щуки. Оленеводы катали всех желающих на упряжках. Для многих из них праздник — это способ заработать. Прокатиться одному человеку на оленьей упряжке стоит 200-300 рублей. За безопасностью на празднике следили полицейские.

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Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Вячеслав Егоров
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