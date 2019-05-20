На заводе югорского олигарха зарплату выдают под контролем силовиков

Прокуратура взяла под контроль выплату заработной платы сотрудникам крупнейшего в Западной Сибири завода по производству нефтепогружных насосов «Алмаз» (аффилирован с югорским бизнесменом Андреем Копайгорой). Об этом «URA.RU» заявили в пресс-службе надзорного ведомства ХМАО.
«Долг предприятия перед почти двумя тысячами сотрудников — около 81 миллиона рублей. Им на неделю задержали зарплату. Активно принимались меры прокурорского реагирования, чтобы задолженность была погашена. Чуть больше половины суммы уже выплачено», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в прокуратуре ХМАО. В приемной завода «Алмаз» журналисту агентства заявили, что руководства нет на месте. Связаться с Андреем Копайгорой также не удалось.
Активно обсуждают задержки заработной платы сотрудники завода в пабликах в социальных сетях, например, в группе «Подслушано Радужный». «Квартплата не плачена, кредиты тоже, кто-то за садик заплатить не может. Шикарно живем», — возмущается одна из сотрудниц. «Какому работнику нужны объяснения? Объяснения нужны в прокуратуру. А людям деньги нужны здесь и сейчас», — считает другой пользователь.
Ранее «URA.RU» сообщало со ссылкой на источники, что Андрей Копайгора передал свою долю владения предприятием сотруднице «Сургутнефтегаза» Карглаш Контрабаевой. Однако сам предприниматель в беседе с журналистом агентства не подтвердил эту информацию. Андрей Копайгора является одним из самых влиятельных бизнесменов Сургута. В числе его активов, помимо предприятия «Алмаз», еще имеются завод «ЭЛКАП», гостиница «Медвежий угол», торговый центр «Агора» и ряд других предприятий.