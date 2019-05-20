«АвтоВАЗ» отзывает более 30 тысяч Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» отзывает порядка 33 тысяч автомобилей Lada Largus. Производитель обнаружил, что у машин могут быть неисправны педали тормоза.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза», — передает РИА «Новости» сообщение Росстандарта. В службе рассказали, что программа добровольного отзыва автомобилей уже согласована.
Ранее «АвтоВАЗ» отозвал более полутора тысяч автомобилей из-за проблем с рулем и подушкой безопасности, напоминает «Национальная служба новостей». Производитель обещал бесплатно заменить рулевое колесо, если при проверке будет обнаружена неисправность.