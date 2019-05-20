20 мая 2019

«АвтоВАЗ» отзывает более 30 тысяч Lada

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 15:50
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Презентация Лада-Веста. Челябинск., логотип, лада
У проданных автомобилей может быть неисправна педаль тормозаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская компания «АвтоВАЗ» отзывает порядка 33 тысяч автомобилей Lada Largus. Производитель обнаружил, что у машин могут быть неисправны педали тормоза.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза», — передает РИА «Новости» сообщение Росстандарта. В службе рассказали, что программа добровольного отзыва автомобилей уже согласована.

Ранее «АвтоВАЗ» отозвал более полутора тысяч автомобилей из-за проблем с рулем и подушкой безопасности, напоминает «Национальная служба новостей». Производитель обещал бесплатно заменить рулевое колесо, если при проверке будет обнаружена неисправность.

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