Водителей предупредили о штрафе за настройку навигатора в поездке

Водителям в России запрещено настраивать навигатор во время движения автомобиля, так как это считается нарушением ПДД. Об этом сообщила юрист Валентина Бачурина, объяснив, что любые манипуляции с телефоном за рулем попадают под запрет.

«Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД», — заявила Бачурина в разговоре с РИА новости. Она подчеркнула, что водитель должен проложить маршрут до начала поездки.

Нарушение правил использования телефона во время движения может привести к штрафу в размере 1500 рублей. Юрист рекомендует водителям планировать маршрут заранее либо использовать голосовые команды для управления навигатором.

