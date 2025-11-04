Водителей предупредили о штрафе за настройку навигатора в поездке
штраф 1500 рублей за настройку навигатора за рулем
Водителям в России запрещено настраивать навигатор во время движения автомобиля, так как это считается нарушением ПДД. Об этом сообщила юрист Валентина Бачурина, объяснив, что любые манипуляции с телефоном за рулем попадают под запрет.
«Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД», — заявила Бачурина в разговоре с РИА новости. Она подчеркнула, что водитель должен проложить маршрут до начала поездки.
Нарушение правил использования телефона во время движения может привести к штрафу в размере 1500 рублей. Юрист рекомендует водителям планировать маршрут заранее либо использовать голосовые команды для управления навигатором.
Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили отменять штрафы для водителей, если нарушение ПДД произошло из-за необходимости объезда ям на дороге. Инициатива направлена на восстановление справедливости и стимулирование властей к улучшению состояния дорожного покрытия.
