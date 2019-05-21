Против экс-президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Поводом стало заявление Андрея Портнова, который раньше работал в администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
«По мнению Портнова, Порошенко совершил госизмену, отправив украинских моряков в Керченский пролив», — сообщает
25 ноября 2018 года украинские военные корабли направились к Керченскому проливу и нарушили границу России, напоминает RT. Экипаж судов был задержан российскими пограничниками. В отношении моряков было возбуждено уголовное дело.