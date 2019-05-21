21 мая 2019

Порошенко стал фигурантом дела о госизмене. ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 18:25
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Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Против Петра Порошенко возбудили уголовное делоФото: пресс-служба президента Украины

Против экс-президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Поводом стало заявление Андрея Портнова, который раньше работал в администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

«По мнению Портнова, Порошенко совершил госизмену, отправив украинских моряков в Керченский пролив», — сообщает ТВЦ. Уголовное дело по статьям «государственная измена», «попытка захвата государственной власти» и «превышение служебных полномочий» возбудило Государственное бюро расследований Украины.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли направились к Керченскому проливу и нарушили границу России, напоминает RT. Экипаж судов был задержан российскими пограничниками. В отношении моряков было возбуждено уголовное дело.

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